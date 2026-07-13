Sam Neill, inoubliable Alan Grant dans Jurassic Park, est mort

L'acteur néo-zélandais Sam Neill, que tout le monde connaît au moins pour son rôle du docteur Alan Grant dans le premier Jurassic Park en 1993, est décédé à l'âge de 78 ans.

Science-fiction, drame humain, horreur, animation (en tant que comédien de doublage)… Sam Neill, de son vrai prénom Nigel, pouvait tout faire. L'acteur né en 1947 en Irlande du Nord est parti vivre en Nouvelle-Zélande à l'âge de 7 ans. C'est à l'école qu'il décide de se faire appeler Sam, trouvant Nigel trop commun et “ringard“. Après ses études, l'amour du théâtre le pousse vers une carrière d'acteur et il commence à jouer sur les planches au sein de plusieurs troupes néo-zélandaises.

Il faut attendre 1975 pour que Sam Neill passe devant la caméra. En à peine 2 ans et 2 films, il obtient son premier rôle principal dans Sleeping Dogs de Roger Donaldson. Mais c'est surtout à partir des années 90 que l'acteur va voir sa popularité exploser. Plus précisément en 1993, lorsqu'il apparaît sous les traits du paléontologue Alan Grant dans le premier Jurassic Park de Steven Spielberg. Un personnage désormais culte dont les répliques sont reprises encore aujourd'hui, plus de 30 ans après.

Un décès “soudain et inattendu” : Sam Neill est mort à l'âge de 78 ans

La nouvelle de la disparition de Sam Neill est tombée par l’intermédiaire de son compte Instagram officiel. On peut y lire : “C’est avec une immense tristesse que la famille de Sam Neill annonce son décès, survenu lundi 13 juillet à Sydney, en Australie. Sam était entouré de ses proches et s’est éteint avec la dignité qui a caractérisé toute sa vie. Ce décès a été soudain et inattendu, mais il a été adouci par le fait que Sam était resté en rémission. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude au personnel de l’hôpital privé St Vincent’s pour les soins exceptionnels qu’il lui a prodigués“.

L'acteur était en rémission d'un lymphome non hodgkinien, un cancer du sang. Il apparaîtra dans les salles obscures une dernière fois en 2027, avec la sortie de 2 films. Godzilla x Kong : Supernova, sixième opus du MonsterVerse de Legendary Pictures, et The Last Resort, une comédie romantique philippine.