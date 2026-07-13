Crise de la mémoire : ce justicier anonyme traque les arnaques en ligne qui promette des SSD à prix d’o

Alors qu'il est devenu presque impossible de trouver des SSD à un prix décent, certaines profitent de l'occasion pour arnaquer les internautes, à coup d'annonces bien trop belles pour être vraies. Un membre de Reddit a décidé de s'en prendre directement à eux avec une méthode risquée, mais non moins efficace.

ssd
Crédits : 123rf

Il va sans dire que les arnaques sont légion sur eBay. Alors quand le marché de la tech traverse une crise sans précédent des composants de mémoire, la moindre annonce promettant un SSD pour quelques euros paraît bien suspecte. Malheureusement, pas assez pour que personne ne tombe dans le panneau. Il faut dire que la technique employée par les arnaqueurs est incroyablement pernicieuse, comme le raconte un membre de Reddit se faisant appeler Hartkralle.

Celui-ci explique dans un post publié sur r/pcmasterrace être tombé sur une annonce pour le moins alléchante : un SSD de 16 To pour seulement 25 €. Comment est-ce possible, alors que les prix ont explosé il y a plusieurs mois et qu'il n'y a pour l'heure aucune perspective d'un retour à la normale ? Grâce à une petit tour de passe-passe : En réalité, le “SSD” n'est qu'une boîte contenant une carte microSD de 60 Go collée sur la coque.

Il arnaque les arnaqueurs en achetant leurs faux SSD

Pour parfaire l'illusion, un micrologiciel installé sur la carte lui permet bien d'afficher les 16 To promis sur le PC de l'utilisateur. Mais dès lors que ce dernier dépasse les 60 Go réels, toutes les données stockées sur celle-ci se corrompent. Pour ne rien arranger, les vitesses de lecture de la carte n'égalent évidemment pas celles d'un SSD premium.

Sur le même sujet — Tandis que vous n’avez pas les moyens de vous acheter un nouveau SSD à cause de la crise, cet internaute en reçoit 10 pour le prix d’un

Hartkralle a donc décidé de lutter à sa manière contre cette nouvelle combine. « J'en achète un, je vérifie s'il est légitime ou non, et s'il ne l'est pas, je signale le vendeur à eBay. Je suis remboursé et ils lui suppriment son compte », explique-t-il dans les commentaires de son post. Une tactique plutôt risquée donc, puisque l'internaute pourrait très bien se voir refuser le remboursement.

En réponse à un autre participant lui faisant remarquer que les arnaqueurs peuvent très bien recréer un compte dans la foulée, il déclare que « c’est possible, mais ne serait-ce que cette heure pendant laquelle il ne peut arnaquer personne, et la preuve concrète que ces arnaques existent, ont une valeur. » Un véritable justicier.


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