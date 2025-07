C’est le dernier du jour du Prime Day Amazon : ces offres ultimes disparaissent ce soir à minuit !

Dans quelques heures l’édition 2025 du Prime Day sur Amazon baissera ses rideaux après 4 jours de promos. Voici les offres ultimes à saisir avant qu'il ne soit trop tard. Et comme d’habitude, si vous n'êtes pas un membre Prime, vous pourrez quand même profiter de ces offres en essayant le programme gratuitement pendant 30 jours.

C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été pour les amateurs de bons plans. Chaque année, généralement en pleins soldes estivales, Amazon organise son Prime Day, un événement pendant lequel le géant de l’e-commerce propose des réductions importantes sur l’ensemble de sa boutique.

Cette année, le Prime Day se tient du 8 au 11 juillet. Dans tous les rayons d’Amazon, de nombreux produits font l’objet de grosses réductions jusqu'à ce soir à minuit. Nous avons fait le tour pour. Vous trouverez ici les meilleures offres sur les produits high-tech. Si vous n'êtes pas abonné à Prime, vous pouvez rejoindre le programme dès maintenant et profiter de l'essai gratuit de 30 jours. Cela vous permet d'accéder à toutes les offres.

Smartphones et tablettes : le top des offres du Prime Day

Ecouteurs et casques

Prime Day Echo, Kindle, Fire TV Stick : les meilleures offres sur les appareils Amazon

Objets connectés, Informatique

AirPods 4 avec ou ANC dès 129 €

Lancés il y a moins d'un an à 150 €, les AirPods 4 font l'objet d'une réduction de 20 € dans le cadre du Prime Day chez Amazon. Ils sont en effet à 129 € en ce moment. Pour la dernière génération des écouteurs sans fil d'Apple, c'est un très bon prix.

Si vous préférez la version avec réduction de bruit active, elle est aussi en promotion sur Amazon à 165 € au lieu de 200 €, ce qui représente une réduction de 35 €.

iPhone 16e à 592 € au lieu de 799 €

Amazon frappe un gros coup avec cette offre sur l'iPhone 16e. C'est le nouveau venu au catalogue d'Apple qui séduit par son prix beaucoup plus accessible que ceux des autres iPhone lancés l'année dernière. Grâce au Prime Day, le prix de l'iPhone 16e descend davantage et se trouve en ce moment sous la barre des 600 €.

L'iPhone 16e s'affiche en effet à 592 € au lieu de 799 €, ce qui représente une réduction de plus de 25%. C'est une offre à ne pas manquer avant une éventuelle rupture de stock. Pour rappel, ce modèle hérite d'une partie de la fiche technique des iPhone 16 Series, et notamment leur puce A18. Contrairement à l'iPhone SE qu'il remplace, l'iPhone 16e affiche un design plus actuel.

Fire TV Stick Lite, 4K et 4K Max dès 26,99 €

Les célèbres clés HDMI d'Amazon sont à l'honneur pour l'édition 2025 du Prime Day. Si vous disposez d'un téléviseur non connecté ou d'un modèle sous un autre système (Android / Google TV, LG WebOS ou Samsung Tizen), les Fire TV Stick vous permettront de découvrir un tout nouvel écosystème.

La version la plus abordable, la Fire TV Stick Lite est à 26,99 € sur Amazon en ce moment au lieu de 44,99 €. La version 4K est à 35,99 € au lieu de 69,99 €. Et enfin, la Fire TV Stick 4K Max est à 46 € au lieu de 79 €.

iPhone 15 à 680 €

Ceci n'est pas une offre réservée aux abonnés Prime. Tout le monde peut acheter l'iPhone 15 à 680 € en ce moment sur Amazon au lieu de 739 € en moyenne au cours des 3 derniers mois. Pour rappel, il était proposé à 969 € à son lancement. Son prix est ensuite descendu aux alentours de 810 € depuis la sortie de l'iPhone 16 en septembre dernier.

L'offre à 580 € porte sur un modèle vendu neuf et expédié par Amazon. C'est une opportunité pour ceux qui souhaitent s'offrir un iPhone récent à un très bon prix.

Ecouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds à 199 €

Les écouteurs sans fil haut de gamme de Bose n'ont jamais été aussi abordables sur Amazon, Grâce au Prime Day, il s'affichent à leur prix le plus bas à 199,95 € au lieu de 349,99 € habituellement. Cela correspond à une réduction de 43%. C'est une offre généreuse pour des écouteurs parmi les plus appréciés du marché grâce à leur son riche et immersif, la réduction de bruit active efficace et leur confort.

CMF Phone 2 Pro 128 Go à 219 € au lieu de 259 €

C'est la belle surprise de cette année, rien de surprenant pour ceux qui ont connu le modèle de première génération, Le CMF Phone 2 Pro est la représentation parfaite d'un smartphone au rapport qualité-prix imbattable. Pour seulement 219 € grâce au Prime Day d'Amazon, il offre une fiche technique satisfaisante pour la plupart des utilisateurs.

L'autre gros facteur “plus” de ce modèle, c'est son design qui sort du lot, à l'instar des autres smartphones de Nothing, puisque CMF est une marque filiale du constructeur britannique.

Samsung Galaxy Tab A9+ 128 Go à 239 € au lieu de 299 €

C'est l'une des tablettes les plus appréciées de Samsung, non pas parce que c'est la plus puissante, mais parce qu'elle offre un rapport qualité-prix intéressant pour la plupart des utilisateurs. Si vous recherchez une tablette aux performances correctes pour les usages de tous les jours, en plus de disposer d'un écran de bonne facture, la Galaxy Tab A9+ est un choix pertinent.

Pendant le Prime Day, la version 128 Go de la tablette Samsung voit son prix baisser sur Amazon. Il passe de 300 € à 239,90 €, ce qui représente une réduction de 20%.