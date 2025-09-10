Galaxy Buds 3 FE : les écouteurs Samsung passent sous les 100 € grâce à cette double réduction

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir les derniers Galaxy Buds 3 FE ! En ce moment, les écouteurs Samsung bénéficient d'une double réduction de la part du site Boulanger.

Boulanger profite de la rentrée 2025 pour faire baisser le prix des Galaxy Buds 3 FE. Proposés dans un coloris noir ou blanc, les écouteurs Samsung sont à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros. Les 50 euros de réduction sont obtenus par l'intermédiaire du code BUDS30 (à saisir au panier) et d'une remise de 20 euros réservée aux membres d'un des programmes du site e-commerce.

Les derniers Samsung Galaxy Buds 3 FE sont déjà moins chers chez Boulanger

Officialisés par Samsung au cours du mois d'août 2025, les Galaxy Buds 3 FE sont des écouteurs qui bénéficient d'une réduction de bruit active jusqu'à -32 dB et d'un haut-parleur dynamique de 11 mm. La paire d'écouteurs se distingue par la compatibilité avec Android 11 (ou versions supérieures), ainsi que la certification IP54 qui assure une résistance à l'eau pour une utilisation sans souci.

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.4 et à la fonction Auto Switch, il est possible de passer facilement d'un appareil à l'autre (smartphone, tablette ou montre connectée Galaxy). Les Buds 3 FE de la gamme Galaxy incluent des commandes tactiles intuitives permettant le contrôle de la musique, des appels et du volume directement depuis les écouteurs.

Au niveau de l'autonomie, les Samsung Galaxy Buds 3 FE peuvent être utilisés pendant une durée de 6 heures avec ANC et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Enfin, l'intégration de Galaxy AI, avec des assistants comme Gemini, Bixby et Google Assistant, offre un accès rapide aux fonctionnalités avancées. À moins de 100 euros, l'offre Boulanger sur les Samsung Galaxy Buds 3 FE vaut vraiment le coup d'oeil !