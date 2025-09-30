Google Pixel Buds 2 Pro : les écouteurs avec réduction de bruit active sont à prix cassé

Les Pixel Buds Pro 2 sont en vente flash chez Amazon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, les écouteurs Google avec réduction de bruit active bénéficient de presque 30% de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre d'une vente flash prenant fin le dimanche 5 octobre 2025, Amazon a décidé de casser le prix des Pixel Buds 2 Pro. Disponibles en plusieurs coloris, les écouteurs de Google sont vendus à 179 euros au lieu de 249 euros grâce à une remise immédiate de 28% de la part du fameux site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et qui est éligible au paiement en quatre fois sans frais.

Pour rappel, les successeurs des Pixel Buds Pro sont les premiers écouteurs sans fil équipés d’un processeur Tensor. Celui-ci a été conçu pour améliorer la transmission du son (du smartphone aux écouteurs), et inclut notamment des fonctionnalités exclusives à Google si vous possédez un smartphone Pixel.

Les Pixel Buds Pro 2 sont également dotés d’une réduction de bruit active, d'une résistance à la transpiration et à l'eau grâce à l'indice de protection IP54, et du Bluetooth 5.4. Du côté de l'autonomie, les écouteurs de Google peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 48 heures avec l'étui de recharge. D'ailleurs, une recharge rapide permet de récupérer jusqu'à 90 minutes d'écoute en un temps de 5 minutes.