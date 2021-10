Prise en main Pixel 6 et 6 Pro : le design des premiers téléphones sous Android 12 va faire débat

Comme prévu, Google a dévoilé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les deux premiers smartphones sous Android 12. Concurrents naturels des iPhone 13 et 13 Pro ou encore des Galaxy S21 et S21 Plus, ils bénéficient d’un design très différent et d’une nouvelle plate-forme technique. Nous avons eu l’occasion de les déballer et de les prendre en main. Voici toutes nos impressions.

Aujourd’hui, Google organisait une conférence en ligne pour présenter deux nouveaux smartphones. Leur identité n’a rien de mystérieux, tant les fuites ont été nombreuses à leur sujet. Il s’agit du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. À l’occasion de ce lancement, Google a envoyé à la rédaction de PhonAndroid un exemplaire de chaque modèle. Un blanc/vert pour le Pixel 6 et un noir/gris pour le Pixel 6 Pro. Nous avons évidemment pris le temps de les observer, de détailler les éléments techniques visibles et de les prendre en main.

Notez que cette prise en main n’est pas un test. Vous ne retrouverez donc ici aucune mesure technique ni aucun élément visuel sur les fonctionnalités exclusives des Pixel, Google ne nous ayant pas donné l’autorisation de le faire. Bien sûr, vous pourrez retrouver dans nos colonnes un test similaire à ce que nous réalisons d’habitude dans les prochains jours. En attendant, voici ce que nous pensons des deux Pixel.

Unboxing : qu’y a-t-il dans les boîtes des Pixel 6 et 6 Pro ?

Ouvrons ensemble la boîte. Notez d’abord qu’il y a un suremballage exclusif au marché français qui comprend l’emballage du Pixel 6, que vous retrouvez dans tous les autres pays, ainsi qu’une paire d’écouteurs filaires (compatibles USB type-C). Ce sont des écouteurs relativement classique à première vue, avec une coque en plastique et un support flexible pour caler l’écouteur dans l’oreille. Pratique pour courir, par exemple.

En ouvrant la boîte traditionnelle, vous découvrez le smartphone. Et plus précisément l’arrière du smartphone et son design si particulier. Nous y reviendrons dans quelques instants. Sous le smartphone, vous découvrez trois éléments. D’abord, un câble USB type-C vers USB type-C, pour brancher le téléphone à un ordinateur ou une prise murale. Pas de chargeur, à l'instar des téléphones Apple et Samsung.

Le câble est rangé en cercle. Au centre de ce cercle, vous avez un adaptateur USB type-C vers USB type-A. Un choix assez étonnant. Nous aurions préféré l’inverse : si vous avez un chargeur USB type-A, cet adaptateur ne sert à rien. En revanche, il permet de brancher au Pixel 6 des accessoires USB type-A, comme un support de stockage externe par exemple.

Au-dessus, dans le petit carré, vous retrouvez un peu de lecture (guide de premier démarrage) et l’outil qui permet d’extraire le tiroir de la carte SIM. Outre l’adaptateur, nous sommes face à un unboxing relativement dépouillé.

Pixel 6 et 6 Pro : un design très particulier

Faisons maintenant le tour du propriétaire. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont deux smartphones qui, visuellement, ne laissent pas indifférents. Certains aimeront. D’autres détesteront. Nous ne prendrons pas parti dans cette prise en main, puisque chacun a ses goûts. Et nous les respectons. Nous ne ferons donc que décrire et apporter quelques réflexions.

Commençons justement par le dos. Les deux Pixel sont habillés de verre minéral à l’arrière et à l’avant. Du Gorilla Glass 6 à l'arrière et du Gorilla Glass Victus à l'avant plus précisément. Sur la partie supérieure, vous retrouvez le bloc photo qui barre le dos sur toute la largeur. Nous reviendrons plus en détail ci-dessous sur les éléments techniques qui sont inclus dans ce bloc photo. Ce module est noir : il contraste fortement avec les tons clairs du verre minéral.

La coque de ce bloc est en plastique, tandis que les éléments techniques sont protégés par du verre. Remarquez aussi la différence de couleur entre la plus grande partie du dos, sous le bloc photo, et la plus petite, au-dessus du bloc. La protubérance est assez forte : deux à trois millimètres. Mais, comme le bloc barre toute la largeur du téléphone, ce dernier est très stable quand il est posé à plat.

À l’avant, nous retrouvons un large écran. Celui du Pixel 6 est plat, tandis que celui du Pixel 6 Pro est incurvé, permettant à ce dernier d’offrir une dalle plus grande dans un encombrement qui n’est pas beaucoup plus large (et quelques grammes de différences sur la balance). Les contours sur le Pixel 6 ne sont pas très épais pour autant.

Les deux smartphones intègrent un poinçon sur la partie extérieure pour héberger le capteur selfie. Au-dessus celui-ci, l’écouteur téléphonique, qui fait aussi office de haut-parleur, est presque invisible. Notez aussi la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur la partie inférieure de l’écran.

Passons sur les tranches : elles sont recouvertes d’aluminium. Elles sont entièrement mates sur le Pixel 6 et partiellement brillantes sur le Pixel 6 Pro. Vous retrouvez le bouton d’alimentation et le contrôle du volume à droite, le haut-parleur et le port USB type-C en bas, ainsi que le tiroir de la SIM à gauche. Comme toujours avec les Pixel, les contrôles du volume et le bouton de mise en marche sont inversés par rapport à la concurrence. Certains pourraient être surpris.

Trois microphones sont répartis sur ce châssis : le principal sur la tranche inférieure, le secondaire sur la tranche supérieure et un dernier dans le module photo. Il est dédié à la prise de son en vidéo. Sa présence est une excellente nouvelle. Notons enfin que le châssis est étanche et protégé contre la poussière (certification IP68).

Un smartphone agréable en main

Une fois le téléphone admiré sous toutes les coutures, nous les avons évidemment manipulé. La première chose qui surprend en les soulevant, c'est leur poids extrêmement bien répartis dans le châssis. On aurait pu penser que le module photo assez volumineux attire toute la masse vers l'arrière, comme c'est le cas avec le Xiaomi Mi 11 Ultra, mais il n'en est rien. Le Pixel 6, mais surtout le Pixel 6 Pro, apportent un vrai plaisir d'utilisation. Le module photo n'est pas du tout un handicap, bien au contraire, puisqu'il offre même une prise d'appoint si vous le tenez en mode paysage.

L'écran incurvé du Pixel 6 Pro ajoute un plaisir supplémentaire à la manipulation, renforçant l'impression de finesse et donnant un profil aérien au châssis. Nous sommes pour l'instant séduits, mais nous avons encore quelques doutes sur certains aspects. On craint par exemple un terminal sujet aux traces de doigt ou d'une grande fragilité (pas de coque fournie dans la boîte).

Des fiches techniques attrayantes

Enfin, parlons technique. Ces Pixel 6 proposent des caractéristiques très intéressantes. Nous sommes par exemple curieux de l'écran du Pixel 6 Pro, qui promet beaucoup sur le papier. La première impression est bonne, en tout cas, mais il faudra analyser avec notre sonde. Mais la grande question concerne le processeur. En effet, les Pixel 6 sont les premiers à être équipés du Tensor, le SoC maison de Google. La firme de Mountain View nous assure que nous avons là un processeur puissant, adapté aux besoins de la photo, mais nous sommes tout de même curieux d'en savoir un peu plus sur ses performances réelles, et surtout sur sa gestion de la chauffe.

Pixel 6 Pixel 6 Pro Écran 6,4" AMOLED 1080p 90hz 6,7 " AMOLED 1440p 120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor (5 nm) Google Tensor (5 nm) Mémoire interne 128 Go 128 Go microSD Non Non RAM 8 Go 12 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,85), zoom haute résolution 7X

Ultra grand angle : 12 mégapixels (ƒ/2,2) Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,85)

Ultra grand angle : 12 mégapixels (ƒ/2,2)

Telephoto : 48 mégapixels. Zoom optique 4X (ƒ/3,5), Zoom autre résolution 20X OS Android 12 Android 12 Batterie 4614 mAh 5000 mAh Recharge rapide 30W 30W Recharge sans fil Oui, 21W Oui, 23W Certifié IP68 Oui Oui

Le module photo sera aussi un grand enjeu de ses Pixels. On notera d'ailleurs que les deux smartphones disposent du même module, mais que le Pro embarque un capteur Telefoto de 48 mégapixels supplémentaire. Nous allons aussi être vigilant en ce qui concerne la batterie. Android 12 aura également toute notre attention. Nous ne pouvons évoquer les fonctionnalités exclusives de ces deux produits pour l'instant, mais nous n'y manqueront pas dans nos tests.

En définitive, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro promettent énormément sur le papier. La partie design va faire débat, c'est certain, mais nous ne pouvons retirer à Google la volonté de proposer quelque chose de différent. Quant aux smartphones en eux mêmes, on se donne rendez-vous très bientôt pour en parler de manière plus approfondie.