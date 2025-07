Pixel 9 : le smartphone Google est à un prix imbattable grâce à cette offre Amazon

Avant la sortie du futur Pixel 10, le Pixel 9 fait l'objet d'un très bon deal à saisir chez Amazon. Sur sa plateforme allemande, le géant du commerce en ligne vous donne la possibilité d'avoir le smartphone Google sous les 510 euros.

Alors que les prochains Pixel 10 Series se font attendre, le Google Pixel 9 devient de plus en plus abordable en termes de prix. Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, Amazon Allemagne vous permet d'avoir le smartphone de la firme de Mountain View au tarif exact de 503,20 euros lorsque vous l'ajoutez au panier.

Durant l'étape de la commande, des frais de port à hauteur de 5,01 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, le Pixel 9 revient à 508,21 euros. Pour information, en sachant que le même smartphone est à 590 euros sur Amazon France, vous réalisez une économie non négligeable de plus de 80 euros si vous le prenez via Amazon Allemagne.

Le smartphone Google Pixel 9 est bradé chez Amazon lors d'une vente flash

Officialisé par Google au cours du mois d'août 2024, le Pixel 9 embarque un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le smartphone du géant américain est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Tensor G4, d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide, ainsi que du système d'exploitation mobile Android 15 .

L'APN du Pixel 9 de Google comprend une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP pour la la prise de selfies. Quant à la connectivité, celle-ci inclut le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour plus d'informations ou de détails sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article dédié au test du Google Pixel 9.