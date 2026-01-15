Google pique ces 3 fonctionnalités magiques à Apple pour fluidifier la transition entre vos appareils Android

Google semble décidé à améliorer la fluidité et la continuité entre les appareils de son écosystème Android. Une analyse de la dernière version des services Google Play révèle que la firme de Mountain View travaille activement sur trois nouvelles fonctions pour enrichir ses services inter-appareils – et qu’elle s’inspire fortement d’Apple dans ce domaine.

Google semble être dans une logique d’amélioration de l’interopérabilité entre les appareils de son écosystème Android. La firme de Mountain View possède déjà des services inter-appareils, comme le cast d’appel ou le partage de connexion Internet.

Pour rattraper son retard sur Apple dans ce domaine, Google s’apprêterait à enrichir ces services inter-appareils de nouvelles fonctionnalités. L’une d’elles (très attendue !) concerne le mode Ne pas déranger et s’inspire – encore une fois – de la firme de Cupertino. Et ce n’est pas la seule en préparation.

Le mode Ne pas déranger d’Android va bientôt s’activer automatiquement sur tous vos appareils

Nos confrères d’Android Authority ont repéré dans la dernière version 26.02.31 des services Google Play des lignes de code pour le moins intéressantes. Elles suggèrent que la firme de Mountain View prépare la synchronisation du mode Ne pas déranger entre les appareils de l’écosystème connectés à un même compte. Cette nouvelle option prendrait la forme d’un interrupteur système qu’il suffirait d’activer dans le menu des services inter-appareils.

Il faut dire que le mode Ne pas déranger peut déjà être synchronisé entre certaines montres connectées sous Wear OS et le smartphone auquel elles sont connectées – comme les Pixel Watch et les Pixel. Toutefois, le processus n’est pas automatique : il requiert une configuration manuelle depuis les paramètres de l’application Pixel Watch. Ce nouveau bouton dans le menu des services inter-appareils correspondrait ainsi à une intégration plus complète qui simplifierait le processus et étendrait la synchronisation à davantage d’appareils, tels que les tablettes et, potentiellement, les Chromebooks – et pourquoi pas les futurs PC sous Aluminium OS ?

Ce n’est pas la seule découverte faite par nos confrères : ils ont aussi repéré des chaînes de texte faisant référence à un presse-papier universel. En préparation depuis quelque temps, cette fonction devrait faire ses premiers pas sur Android 17, au sein du menu des services inter-appareils – dans la section « Handoff », plus précisément.

Et justement, en parlant de cette section, l’analyse du code a été riche d’enseignements : elle révèle également que Google continue de développer une fonction de reprise de tâche – qui s’inspire, là encore, d’Apple et de sa fonction Handoff, qui permet de commencer une tâche sur un appareil et la finir sur un autre.