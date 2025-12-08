Android 16 : votre Pixel Watch ne pourra bientôt plus déverrouiller votre Google Pixel à cause de cette fonction, mais une astuce toute simple permet d’y remédier

Google poursuit ses efforts pour bétonner la sécurité des appareils Android. À cet égard, la firme de Mountain View prépare une option visant à limiter une fonction populaire de la Pixel Watch dès lors que le mode Protection Avancée est activé.

Pixel Watch Unlock est une fonctionnalité Android qui permet aux utilisateurs de déverrouiller leur Google Pixel depuis leur montre, lorsque cette dernière est à proximité et connectée au smartphone. Pour ce faire, il suffit de balayer l’écran ou d’appuyer sur une notification de l’écran verrouillé.

Cette méthode évite le recours à un mot de passe traditionnel ou à une identification biométrique, ce qui est plutôt pratique. Toutefois, la philosophie de Google avec Android 16 met l’accent sur la sécurité. C’est pourquoi la firme de Mountain View préparerait une mise à jour de la fonction Pixel Unlock, afin de l’empêcher de déverrouiller votre smartphone dans certaines situations.

Google muscle encore la sécurité de son écosystème : le mode Protection Avancée d’Android 16 va désactiver la fonction Pixel Watch Unlock

Android 16 n’a pas fait qu’apporter des changements visuels, la dernière version de l’OS de Google a également introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le mode Protection Avancée (ou Advanced Protection dans la langue de Shakespeare), que Google cherche déjà à améliorer. Il vous permet d’activer automatiquement et en une seule fois plusieurs réglages destinés à sécuriser votre mobile face aux menaces les plus courantes (applications tierces malveillantes, attaques extérieures…).

Et justement, nos confrères d’Android Authority ont découvert des lignes de code dans la version bêta v25.49.31 de Google Play Services qui suggèrent que les utilisateurs ne pourront plus déverrouiller leur smartphone avec leur montre quand le mode Protection Avancée sera actif, puisqu’il désactivera automatiquement la fonction Watch Unlock. Évidemment, en désactivant le mode Protection Avancée, les propriétaires d’une Pixel Watch pourront de nouveau utiliser la fonction Watch Unlock.

Ce changement, en privilégiant la sécurité maximale plutôt que la praticité, reflète les efforts réalisés par Google qui, avec Android 16, met l’accent sur la sécurité. Dans un sens, cette nouveauté – si elle est déployée – participera, elle aussi, à renforcer l’intégration entre les smartphones Pixel et les Pixel Watch – ce à quoi s’affaire déjà la firme de Mountain View avec le développement de la fonctionnalité Applications autorisées (ou Authorized Apps).