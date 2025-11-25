Cette simple offre d’emploi vient de trahir Google : elle révèle des détails secrets sur Aluminium OS, le successeur de ChromeOS dopé à l’IA

Ce n’est plus un secret pour personne : Google pourrait bientôt faire son retour sur le marché des PC portables grâce à un nouveau système d’exploitation basé sur Android. Si la firme de Mountain View reste plutôt avare en détails, une offre d’emploi indiscrète se charge de satisfaire notre curiosité.

Décidément, Google est abonné aux bourdes : l’an dernier, la firme de Mountain View a mis en ligne une version préliminaire de Jarvis AI sur le Chrome Web Store, cette année le Play Store a dévoilé prématurément les visuels officiels de la gamme Pixel 10. Cette fois-ci, c’est une offre d’emploi qui vient confirmer que Google prépare activement un successeur à ChromeOS.

Nous ne ferons pas semblant d’être surpris : lors du Snapdragon Summit, Qualcomm et Google annonçaient s’être associés pour un projet commun et suggéraient, à demi-mot, qu’il s’agirait d’un ordinateur portable sous Android. Une fuite a récemment abondé en ce sens, dévoilant que les puces Snapdragon X Elite pourraient bientôt être compatibles avec Android 16. Mais cette offre d’emploi indiscrète nous livre davantage de détails sur ce que l’on peut attendre du futur système d’exploitation pour PC de Google.

L’héritier de ChromeOS s’appelle « Aluminium OS »

Google recherchait il y a quelques mois (les candidatures ne sont d’ailleurs plus acceptées) un « Senior Product Manager, Android, PC portable et tablettes ». Jusque-là, rien d’anormal. Mais lorsqu’on regarde cette offre d’emploi dans le détail, là, ça devient intéressant, notamment parce qu’elle révèle le nom de code interne d’Android pour bureau : Aluminium.

En effet, l’annonce précise très clairement qu’« Aluminium est un nouveau système d’exploitation construit autour de l’intelligence artificielle au centre ». Cette mention de l’IA au cœur d’Aluminium n’est pas étonnante, Google misant déjà sur cette technologie pour l’avenir de ses produits – à l’instar de la concurrence, telle que Microsoft. Reste à voir si la firme de Mountain View parviendra à davantage séduire les utilisateurs que celle de Redmond.

Si ChromeOS n’est jamais parvenu à se hisser au niveau des Mac et des PC Windows, Google souhaite s’imposer sur les « appareils et expériences premium » grâce à Aluminium OS. Et ChromeOS dans tout ça ? Il est probable que les deux systèmes d’exploitation cohabitent pendant quelque temps, avant qu’Aluminium OS ne le remplace totalement. En effet, tous les Chromebooks existants ne seront peut-être pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation.

Google n’ayant pas communiqué officiellement et l’offre d’emploi n’offrant pas de précision à ce sujet, on ignore quand débarquera le nouveau système d’exploitation de bureau. Selon nos confrères d’Android Police, on peut néanmoins s’attendre à ce qu’il arrive en 2026, si Google tient les délais.