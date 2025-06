Plus de jaloux ! Android va enfin obtenir une des meilleures fonctions de l’iPhone

Handoff est une fonctionnalité très pratique sur iPhone et absente sur Android. Mais peut-être plus pour très longtemps, si l'on en croit une mise à jour des Google Play Services.

Cela fait bien longtemps que les utilisateurs qui baignent dans l'écosystème d'Apple ont accès à la fonctionnalité Handoff. Elle permet de reprendre sur un deuxième appareil son activité en cours commencée sur un premier appareil, exactement là où on l'a laissée. L'iPhone, l'iPad et les Mac sont compatibles avec cette option bien pratique. Un équivalent pourrait bientôt faire son apparation sur Android.

En analysant le code de la dernière version bêta de l'app Google Play Services (25.25.31), Android Authority a fait des découvertes intéressantes. Il est fait mention d'une fonction baptisée “Handoff”, comme chez Apple. “Poursuivez vos tâches et accédez aux applications, aux médias et aux notifications sur tous vos appareils”, est-il indiqué. Il est aussi question d'accéder à ses fichiers et de synchroniser ses notifications à travers ses appareils.

Un équivalent à Handoff sur Android

Sur Android, Handoff serait lié à un autre service : App Cast. Nous vous avons justement parlé d'App Cast il y a quelques jours. Cette fonction, encore en cours de développement, permettrait de diffuser des applications installées sur un appareil Android vers un autre. Ces deux nouveautés semblent s'inscrire dans un processus d'effort de Google pour rationaliser l'expérience multi-appareils de ses utilisateurs, un domaine sur lequel Apple est encore imbattable.

Une problématique pour Google, que ce soit pour Handoff ou App Cast, est que l'entreprise ne maîtrise pas les environnements logiciels de bout en bout. Par exemple, les ordinateurs seront-ils compatibles avec cette fonction ? Il est possible que ce soit le cas pour les Chromebook, étroitement liés à Android. Les liens entre Android et Windows se sont resserrés récemment, mais Phone Link est-il suffisant pour permettre ce type d'interaction ? Et même entre appareils, peut-il y avoir des limitations en fonction de la surcouche ? Il serait décevant que seuls les Pixel en bénéficient.

Il est en tout cas rassurant de savoir que Google se penche sérieusement sur la question. Mais il ne faut pas espérer voir débarquer ces fonctions tout de suite dans Android 16.