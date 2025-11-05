LineageOS 23.0 : ces célèbres smartphones rejoignent enfin la liste des appareils compatibles

Alors que la version 23.0 de LineageOS, la célèbre ROM custom, a fait passer plus de 100 smartphones à Android 16, les développeurs viennent d’ajouter de nouveaux modèles à cette longue liste.

LineageOS est probablement l’une des versions modifiées (ou ROM custom) d’Android les plus connues. Née des cendres de CyanogenMod, c’est aussi l’une des dernières survivantes. Pour rappel, les ROM custom permettent de personnaliser l’interface, accéder à des fonctionnalités inédites ou bénéficier des dernières nouveautés officielles sur des modèles non compatibles.

En octobre dernier, nous vous avons informé que la mise à jour LineageOS 23.0 était désormais disponible. Elle a apporté son lot de nouveautés : parmi elles, l’arrivée de Catapult, un lanceur d’applications spécialement pensé pour les télévisions, ou encore la prise en charge de l’Ultra HDR et du format RAW par l’application photo Aperture. Surtout, la version 23 de LineageOS a apporté Android 16 à plus de 100 smartphones. Mais les développeurs ont décidé d’allonger encore la liste d’appareils compatibles.

Lire aussi – Android 16 : la mise à jour d’applications devient plus rapide que jamais grâce à ce changement astucieux

Voici les nouveaux smartphones Android compatibles avec LineageOS 23.0

LineageOS 23.0 est basée sur Android 16. En revanche, ne vous attendez pas à y retrouver le design Material 3 Expressive puisque Google n’a pas encore publié le code source d’Android 16 QPR1. Autre chose à noter, la firme de Mountain View ne fournit plus qu’un fichier compressé du noyau des Pixel : ses smartphones sont donc moins faciles à modifier et les nouveaux modèles de Pixel ne seront plus forcément les premiers à recevoir les dernières versions de LineageOS.

Les développeurs ne les abandonnent pas pour autant : les Pixel 9 viennent de rejoindre la (longue) liste des appareils supportés par LineageOS 23.0. Mais ils ne sont pas les seuls, comme le soulignent nos confrères d'Android Authority. Voici les nouveaux modèles désormais compatibles avec la dernière version de la célèbre ROM Custom :

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

OnePlus 13

Samsung Galaxy A71

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Pour retrouver la liste exhaustive des smartphones Android compatibles avec LineageOS 23.0, rendez-vous sur la page dédiée du site.