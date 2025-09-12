Google Photos : cette nouvelle fonctionnalité va rendre la recherche dans les albums partagés bien plus pratique

Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour son application Photos. Après y avoir intégré son modèle de génération de vidéo révolutionnaire Veo 3, la firme de Mountain View va faciliter la recherche dans les albums partagés.

Si la firme de Mountain View tente de transformer Google Photos en plateforme d’édition de photos de plus en plus poussée grâce à de nouvelles fonctionnalités souvent alimentées par IA, son application n’a pas perdue sa vocation première. Elle reste une galerie, certes désormais très sophistiquée, qui vous permet de stocker sur le cloud vos clichés, afin de libérer de l’espace sur la mémoire de votre smartphone.

Sa fonction Rechercher est d’ailleurs très pratique pour retrouver cette photo précise de vos vacances datant d’il y a 3-4 ans, plutôt que de faire défiler toute votre galerie et de (sûrement) passer à côté. Mais Google Photos est aussi une galerie partagée. Et là où le bât blesse, c’est que – sauf si vous les avez enregistrés auparavant – ces clichés partagés ne sont pas « recherchables ». Enfin, jusqu’à maintenant.

Google Photos ouvre la recherche aux photos partagées

Nos confrères d’Android Authority ont, en effet, repéré dans le code de la version v7.31 de Google Photos des lignes suggérant que la firme de Mountain View pourrait enfin corriger cette restriction de recherche pour le moins agaçante. En résumé, les résultats de la recherche dans Google Photos pourraient bientôt inclure les clichés partagés avec vous, sans même que vous ayez besoin de les enregistrer sur votre propre compte.

Ces lignes de code sont instructives à plusieurs égards. Tout d’abord, une description indique que la fonction de recherche de l’application pourra « montrer des photos de personnes, d’animaux de compagnie et bien plus, y compris celles qui ont été partagées avec vous ». Mais Google devrait également intégrer un filtre permettant aux utilisateurs d’inclure ou non dans les résultats de recherche les photos partagées – un bon moyen d’éviter les images indésirables.

Si la firme de Mountain View devrait ouvrir les résultats de recherche de Google Photos aux albums partagés, une bizarrerie demeure : pour le moment, il n’existe pas de filtre permettant de rechercher uniquement dans les photos partagées. Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité est en cours de développement. Rien n’indique quand elle sera déployée – ni si ce sera sous cette forme, ou même si elle le sera un jour.