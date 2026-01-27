Google Messages comble enfin son retard sur Wear OS : 2 fonctions phares souvent réclamées arrivent bientôt

Votre montre connectée s’apprête à devenir encore plus pratique. Si Google Messages sur Wear OS souffre de quelques lacunes par rapport à la version mobile, le géant de la tech devrait corriger ces manques afin de proposer une expérience plus cohérente et plus complète. Deux fonctions clés très attendues devraient bientôt arriver pour transformer, pour le mieux, votre gestion des notifications.

Aujourd’hui, il suffit de regarder son poignet pour rester connecté en toute simplicité. Avec une montre intelligente tournant sous Wear OS par exemple, comme les Pixel Watch ou les Samsung Galaxy Watch, il est facile de consulter ses notifications émanant de Google Messages et de répondre rapidement à ses SMS.

Mais la version Wear OS de la célèbre application de messagerie dispose de fonctionnalités plus limitées que la version mobile. Afin de proposer une expérience plus complète et plus cohérente, Google devrait bientôt introduire deux nouvelles fonctions très attendues par les utilisateurs.

Lire aussi – Wear OS : Google s’attaque enfin à la limitation la plus frustrante de Gemini

Le combo gagnant de Google Messages arrive bientôt sur Wear OS

Ces deux fonctions permettant d’aligner l’expérience de la version Wear OS de Google Messages sur celle des smartphones Android ont été repérées par nos confrères d’Android Authority. Selon les lignes de code qu’ils ont découvertes, la firme de Mountain View travaillerait sur la possibilité de réagir aux messages avec des émojis. L’application mobile le permet déjà, tandis que sa version Wear OS permet seulement de voir ces réactions – et non d’en envoyer.

Cette restriction devrait bientôt être levée – du moins pour les émojis –, les chaînes de texte suggérant l’ajout d’un sélecteur d’émojis incessamment sous peu. Quant aux « Photomojis », ils pourront toujours – et seulement – être visualisés.

Lire aussi – Google Messages rectifie le tir avec cette fonctionnalité essentielle tant attendue, mais un défaut persiste

Seconde nouveauté : le bouton « Marquer comme lu » pour les notifications de Google Messages sur Wear OS. Il est déjà disponible sur la version mobile, directement depuis le panneau des notifications et, sur Wear OS, d’autres applications (comme Gmail) supportent déjà cette option. Selon les trouvailles de nos confrères, ce manque devrait bientôt être corrigé.