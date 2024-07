Google renforce la sécurité de vos comptes avec les passkeys, voici comment les utiliser

Google introduit une nouvelle option de configuration par passkey pour son programme de protection avancée. Les utilisateurs de Pixel et d'iPhone peuvent désormais utiliser l'authentification biométrique de leur appareil pour une sécurité accrue.

La sécurité des informations personnelles en ligne est devenue une préoccupation majeure à l'ère du numérique. Des cybercriminels ont par exemple trouvé un moyen de contourner l'authentification à deux facteurs (2FA) en utilisant des robots alimentés par l’intelligence artificielle pour obtenir les codes de sécurité envoyés aux utilisateurs et accéder à leurs comptes. Face à de telles menaces, les entreprises doivent constamment développer de nouvelles solutions pour protéger les utilisateurs contre les tentatives de piratage et autres menaces en ligne.

Google a récemment mis à jour son programme de protection avancée, destiné aux utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques. Initialement, ce dernier nécessitait l'utilisation de deux clés de sécurité physique pour l'activation et d'une de ces clés plus un mot de passe pour se connecter. Désormais, ils peuvent configurer une passkey ou une clé de sécurité physique. Elles permettent de se connecter à des applications et sites via Face ID, Touch ID ou un code PIN et sont résistantes aux attaques en ligne telles que le phishing, offrant ainsi une sécurité accrue.

Google renforce sa sécurité avec les passkeys pour son programme de protection avancée

Le programme de protection avancée de Google est gratuit et il inclut également des mesures de protection supplémentaires contre les téléchargements nuisibles et l'accès non autorisé aux informations personnelles. Grâce à une navigation sécurisée améliorée, cette ensemble de fonctionnalités effectue des vérifications rigoureuses avant chaque téléchargement et bloque les fichiers potentiellement dangereux.

De plus, seules les applications Google et les applications tierces vérifiées peuvent accéder aux données du compte des utilisateurs ce qui garantit une protection renforcée contre les tentatives d'usurpation d'identité. Pour y participer à ce programme gratuit, vous devez simplement disposer d'un appareil compatible, tel qu'un ordinateur portable ou de bureau avec Windows 10, macOS Ventura ou ChromeOS 109, et un appareil mobile avec iOS 16 ou Android 9 au minimum.