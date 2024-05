Vous utilisez de plus en plus les Passkeys de Google, mais ils sont loin d’égaler le bon vieux mot de passe

Google a célébré la Journée mondiale du mot de passe en mettant en avant les passkeys, une alternative prometteuse aux mots de passe traditionnels. Plus de 400 millions de comptes ont déjà adopté cette technologie qui promet une authentification plus rapide et sécurisée. Cependant, malgré leur adoption croissante, de nombreux utilisateurs restent sceptiques quant à leur efficacité et facilité d'utilisation.

Les passkeys représentent une nouvelle façon de sécuriser nos comptes en ligne en proposant une alternative moderne aux mots de passe traditionnels. Au lieu de taper un mot de passe, les ils utilisent ce que vous avez déjà sur vous : votre smartphone ou votre ordinateur. Pour vous connecter à vos comptes, vous pouvez simplement utiliser votre empreinte digitale, votre visage, ou un code PIN.

Le fonctionnement des passkeys est fondé sur un système de deux clés. Lorsque vous en créez un, deux types de clés sont générées : une clé publique, qui est enregistrée par le service que vous utilisez (comme Google ou Facebook), et une clé privée, qui reste sécurisée sur votre appareil. Vous n’avez donc plus besoin de vous souvenir d’un mot de passe.

Les passkeys ont facile plus d’un milliard d'authentifications chez Google depuis 2022

Malgré leurs avantages en termes de sécurité et de simplicité, les passkeys ne sont pas encore universellement adoptées. Bien qu'ils réduisent significativement le risque de phishing, car il n'y a plus de mot de passe à intercepter ou à deviner par des tiers malveillants. De plus, étant donné que la clé privée reste sur l'appareil de l'utilisateur et n'est jamais partagée avec le serveur, les passkeys limitent les risques liés aux violations de données. De nombreux utilisateurs expriment leur confusion ou rencontrent des difficultés techniques avec cette nouvelle méthode d'authentification.

Néanmoins, Google rapporte que la majorité des utilisateurs trouvent les passkeys plus faciles à utiliser que les mots de passe. Cependant, le passage à une technologie basée entièrement sur des dispositifs peut poser problème si ces derniers sont perdus ou endommagés, bien que des solutions de récupération soient disponibles.

L’entreprise a récemment annoncé que plus de 400 millions de ses comptes utilisent désormais les passkeys pour l'authentification. Depuis leur introduction en 2022, ils ont facilité plus d'un milliard d'authentifications. Ces chiffres impressionnants montrent un intérêt croissant pour cette technologie qui offre une méthode d'authentification plus rapide et plus sécurisée. Mais c’est encore faible, comparé aux milliards de personnes qui possèdent un smartphones dans le monde.