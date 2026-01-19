Le partage de liens dans Google Messages va devenir beaucoup moins pénible

Google va enfin rendre le partage de lien dans son application Messages plus simple. La solution envisagée aurait d'ailleurs dû être implémentée depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais.

L'application Google Messages a fait du chemin. À l'origine assez pauvre en fonctionnalités, elle est devenue au fil du temps une messagerie complète, ou presque. Parfois, il faut attendre des années pour enfin voir une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis bien plus longtemps. Celle dont on se demande comment on a pu faire avant. Pas que ce soit totalement impossible, mais juste inutilement pénible.

L'option dont il est question ici en fait partie. Google semble cependant vouloir y remédier, comme l'ont constaté nos confrères d'Android Authority en jouant avec le code de Google Messages version bêta publique numéro 20260113_01_RC00. Elle concerne quelque chose que vous avez tous fait au moins une fois au cours de vos échanges : copier un lien contenu dans un message, que ce soit pour le partager ou l'enregistrer ailleurs.

Google Messages va simplifier le partage de liens, il était temps

Actuellement, il n'y a qu'une seule solution pour récupérer un lien accompagnant un message. Vous devez copier l'intégralité de ce dernier puis effacer manuellement le texte pour ne conserver que l'adresse Web. À la longue, ça devient légèrement agaçant. Pour accélérer le processus, Google a imaginé quelque chose d'aussi simple qu'efficace : en faisant un appui long sur un message intégrant un lien, un menu apparaît. Et juste au-dessus de l'option “Copier” apparaît “Copier l'URL“.

Lire aussi – Google Messages rectifie le tir avec cette fonctionnalité essentielle tant attendue, mais un défaut persiste

Un petit ajout bienvenu qui malheureusement ne fonctionne pas quand le message contient plusieurs liens. C'est tout de même une avancée dans le bon sens, alors ne soyons pas trop difficiles. Dans le meilleur des cas, il faudra compter encore plusieurs semaines avant de voir débarquer cette fonctionnalité sur nos smartphones. Contrairement à d'autres expérimentations de la firme, il y a peu de chances que Google décide d'abandonner l'idée au final. En revanche, elle pourrait repousser son arrivée de quelques mois.

Source : Android Authority