Google Messages : cette fonction clé adorée mais portée disparue pourrait bien faire son grand retour

Si Google améliore régulièrement son application Messages, il arrive parfois que le géant de la tech la prive discrètement de fonctions cruciales appréciées des utilisateurs – dont elle était pourtant pourvue. Bonne nouvelle : l’une d’entre elles pourrait bientôt faire son grand retour. Voici laquelle.

« Ça s’en va et ça revient… » : il semble que cela soit l’un des leitmotivs de Google – et on espère ne pas vous avoir généré un ver d’oreille avec cette entrée en matière. La firme de Mountain View a la (fâcheuse) tendance de supprimer – parfois discrètement – certaines fonctions, pour ensuite les réimplémenter.

Cela s’est déjà produit avec un outil de l’application Photos qui était adoré des utilisateurs et qui s’apprête à faire son grand retour, mais également avec le geste permettant de désactiver l’alarme de l’Horloge qui a récemment été abandonné et que l’entreprise travaille à réintroduire. L’histoire pourrait maintenant se répéter avec une fonction phare de Google Messages.

Lire aussi – Google Messages comble enfin son retard sur Wear OS : 2 fonctions phares souvent réclamées arrivent bientôt

Cette fonction cruciale de Google Messages va faire son grand retour

Pour rappel, les messages envoyés dans les conversations RCS de l’application Google Messages peuvent être modifiés. Et s’il était jadis possible, pour l’expéditeur et le destinataire, de consulter l’historique des modifications en restant appuyé sur ledit message, puis en sélectionnant « Voir les détails » dans le menu contextuel, ce n’est désormais plus le cas.

Cette fonction a, en effet, disparu discrètement avec la refonte de l’interface en juillet 2025. Mais certains utilisateurs s’en sont aperçus et ils s’en sont plaints. Mais le géant de la tech pourrait rectifier le tir et réintroduire cette fonction clé – c’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la version v20260121 de Google Messages.

Ces chaînes de texte laissent penser que les utilisateurs pourront de nouveau consulter l’historique des modifications et ainsi voir les messages originaux et leur version modifiée. Nos confrères sont parvenus à activer cette option, l’aperçu est disponible ci-dessous. Pour le moment, on ignore quand – et si – Google la déploiera. Toutefois, étant donné son état d’avancement, il y a fort à parier qu’elle puisse bientôt gagner la version bêta.