Les Galaxy S26 ne corrigent pas ce défaut de leurs prédécesseurs, dommage

On attend encore leur officialisation, mais déjà les Galaxy S26 semblent répéter un défaut présent sur les modèles précédents. Samsung n'a visiblement pas jugé bon de le corriger.

L'attente va bientôt prendre fin pour les fans de Samsung. La marque sud-coréenne va dévoiler ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S26, le 25 février. Nous en savons déjà beaucoup sur les appareils grâce aux nombreuses fuites publiées par des internautes indiscrets. En faisant le bilan, on peut légitimement se demander si les nouveautés seront suffisantes pour parler d'une véritable évolution par rapport aux modèles précédents.

Surtout quand on apprend qu'une fonctionnalité absente des Galaxy S25 ne sera pas introduite sur les S26. Nos confrères d'Android Authority l'ont remarqué en analysant des données émanant d'un Galaxy S26 Ultra. À l'origine, elles sont là pour étayer une discussion concernant les polices de caractères. En y regardant de plus près, une ligne dévoile quelque chose de regrettable concernant le système de localisation en cas de perte ou de vol du smartphone.

Les Galaxy S25 n'ont pas cette option de sécurité, les Galaxy S26 non plus

La fonction Google Find My, rebaptisé Find Hub, permet de localiser un smartphone même des heures après que ce dernier se soit éteint. Une fonction réservée aux Pixel 8 et supérieur actuellement. C'est notamment le Bluetooth qui est utilisé dans ce cas.

Or, on peut lire la ligne suivante concernant le S26 Ultra : “[ro.bluetooth.finder.supported]: [false]“. Et ce qui vaut pour le modèle le plus performant vaut aussi pour les autres. Autrement dit, les Galaxy S26 ne prendront pas en charge la localisation via Bluetooth, donc quand l'appareil est éteint.

C'est d'autant plus dommage que Samsung propose son propre système appelé SmartThings Find. Ce dernier indique un mode “hors ligne“, mais il signifie en réalité “sans réseau mobile ou Wi-Fi“. Le mobile doit quand même être allumé. Dès qu'il s'éteint, sa position est perdue. Certains n'y verront qu'un détail, d'autres se demanderont s'il ne vaut pas mieux se tourner vers Google. Surtout les plus distraits.

Source : Android Authority


