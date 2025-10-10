Google Messages va encore intégrer une nouvelle fonctionnalité IA, mais celle-ci sera vraiment pratique

Google n'en finit plus d'intégrer de toutes les manières possibles Gemini au sein de Messages (et de toutes ses autres applications). Nécessairement, toutes ne se valent, mais la dernière en date pourrait bien en séduire plus d'un. Autant d'un point de vue praticité que sécurité.

On serait bien tenté de reprendre le fameux meme d'Oprah Winfrey pour illustrer à quel point toutes les applications de Google ont droit à de nouvelles fonctionnalités basées sur Gemini. Depuis le lancement de l'IA, ça n'arrête pas : de Maps à Docs, en passant évidemment par Photos, Gemini est partout, tout le temps. Et même, depuis l'année, dans Messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez discuter avec l'IA directement dans l'application.

Mais Google ne compte pas s'arrêter là. Nous apprenions récemment que la firme prévoit d'intégrer prochainement la possibilité de générer des images grâce à Gemini dans Messages. Et ce n'est pas tout. Grâce à nos confrères d'Android Authority, nous savons désormais qu'une nouvelle intégration est en cours de développement au sein des bureaux de Mountain View. Cette fois, on est presque certain qu'elle sera utile.

Google Messages va vous faire gagner du temps grâce à l'IA

La dernière bêta de Google Messages intègre en effet, quand on fouille un peu, un nouveau bouton bien particulier. Celui-ci apparaît uniquement lorsque l'on reçoit un lien dans une conversation – et non quand on en envoie un. Baptisé Insights (“aperçu”, ou “points-clé”), celui-ci vient se nicher en dessous du bloc généré à partir d'un lien. Pour l'heure, celui-ci ne fait rien lorsque l'on clique dessus.

Toutefois, on peut raisonnablement supposer, de par son nom et le fait qu'il n'apparaisse que lorsque l'on reçoit un lien, que celui-ci servira à obtenir un résumé généré par IA dudit lien. En outre, le bouton affiche bien le logo de Gemini, ce qui confirme cette théorie. Bien sûr, il faudra attendre encore quelque peu pour en avoir le cœur net, puisque la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour le grand public.

