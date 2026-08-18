Google Messages : l’épinglage des conversations va bientôt devenir beaucoup plus pratique, voici comment

Google Messages propose déjà une fonction essentielle à toute application de messagerie : l’épinglage des conversations. Mais la firme de Mountain View travaille à la rendre d’autant plus pratique via deux changements étroitement liés. Et pour cela, le géant de la tech semble s’inspirer de l’expérience dispenser par Apple.

Épingler une conversation est une fonction qui est on ne peut plus pratique au sein d’une application de messagerie instantanée : cela permet de la conserver en haut de sa liste de discussions, pour éviter qu’elle ne se retrouve noyée parmi toutes les autres et ainsi la retrouver plus facilement.

Google Messages, tout comme WhatsApp ou Messages sur iOS, propose déjà cette fonctionnalité essentielle. Mais la firme de Mountain View s’apprête à la remanier doublement : elle va non seulement restreindre le nombre maximum de conversations épinglées, mais également en modifier l’interface.

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Google Messages s’apprête à revisiter l’épinglage des conversations

Jusqu’à maintenant, Google Messages vous laisse la possibilité d’épingler jusqu’à 20 conversations. C’est une limite particulièrement haute qui, en un sens, peut faire perdre de sa pertinence à la fonction – à moins que vous n’ayez des centaines de discussions en cours.

Cependant, Android Authority a récemment découvert que Google s’apprête à faire passer le nombre maximum de conversations épinglées de 20 à 6, avec la possibilité de les réorganiser selon votre ordre de priorité.

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Mais cette future restriction pourrait être motivée par un remaniement de l’interface liée à l’épinglage : les conversations épinglées ne seront plus affichées sous forme de liste, mais sous la forme de grandes icônes de contact – qu’il sera, là encore, possible de réorganiser. On s’approche ainsi fortement de l’expérience dont profitent déjà les utilisateurs de l’application Messages sur iOS.

À la réception d’un nouveau message, l’icône sera remplacée par un aperçu dudit texte. On gagne donc en pertinence, mais également en cohérence : afficher 20 conversations de cette manière rendrait l’interface quelque peu chaotique. Mais, pour le moment, on ignore encore quand Google déploiera ces changements au sein de l’application.