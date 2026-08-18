Google Messages : l’épinglage des conversations va bientôt devenir beaucoup plus pratique, voici comment

Google Messages propose déjà une fonction essentielle à toute application de messagerie : l’épinglage des conversations. Mais la firme de Mountain View travaille à la rendre d’autant plus pratique via deux changements étroitement liés. Et pour cela, le géant de la tech semble s’inspirer de l’expérience dispenser par Apple.

Google Pixel 10 Pro Fold
Crédits : Phonandroid

Épingler une conversation est une fonction qui est on ne peut plus pratique au sein d’une application de messagerie instantanée : cela permet de la conserver en haut de sa liste de discussions, pour éviter qu’elle ne se retrouve noyée parmi toutes les autres et ainsi la retrouver plus facilement.

Google Messages, tout comme WhatsApp ou Messages sur iOS, propose déjà cette fonctionnalité essentielle. Mais la firme de Mountain View s’apprête à la remanier doublement : elle va non seulement restreindre le nombre maximum de conversations épinglées, mais également en modifier l’interface.

Lire aussi – Google Messages va devenir beaucoup plus pratique en changeant légèrement cette fonctionnalité

Google Messages s’apprête à revisiter l’épinglage des conversations

Jusqu’à maintenant, Google Messages vous laisse la possibilité d’épingler jusqu’à 20 conversations. C’est une limite particulièrement haute qui, en un sens, peut faire perdre de sa pertinence à la fonction – à moins que vous n’ayez des centaines de discussions en cours.

Cependant, Android Authority a récemment découvert que Google s’apprête à faire passer le nombre maximum de conversations épinglées de 20 à 6, avec la possibilité de les réorganiser selon votre ordre de priorité.

Lire aussi – Google Messages : cette petite nouveauté va rendre l’application beaucoup plus agréable à utiliser

Mais cette future restriction pourrait être motivée par un remaniement de l’interface liée à l’épinglage : les conversations épinglées ne seront plus affichées sous forme de liste, mais sous la forme de grandes icônes de contact – qu’il sera, là encore, possible de réorganiser. On s’approche ainsi fortement de l’expérience dont profitent déjà les utilisateurs de l’application Messages sur iOS.

À la réception d’un nouveau message, l’icône sera remplacée par un aperçu dudit texte. On gagne donc en pertinence, mais également en cohérence : afficher 20 conversations de cette manière rendrait l’interface quelque peu chaotique. Mais, pour le moment, on ignore encore quand Google déploiera ces changements au sein de l’application.

Google Messages épingles limites interface nouvelle
Crédits : Android Authority

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La Xiaomi SU7 signe un record de vente que même Tesla n’a pas tenu en Chine

Xiaomi consolide encore sa présence dans l’automobile chinoise. Sa berline électrique SU7 vient d’atteindre un seuil que rares sont les marques capables de décrocher aussi rapidement. Le volume communiqué suffit…

ChatGPT se dote d’une version pour les adolescents, qui refuse de faire leurs devoirs à leur place

OpenAI annonce le lancement de ChatGPT for Teens, une version de son chatbot IA embarquant plus de protections et les empêchant de tricher pour leurs devoirs. ChatGPT for Teens est…

Bon plan DJI Neo 2 : seul ou dans son pack Fly More Combo, le drone est disponible dès 160 €

Le DJI Neo 2 profite d’une réduction de 33 % qui le ramène à seulement 160 € sur AliExpress. Vous pouvez également sélectionner le pack Fly More Combo, beaucoup plus…

Windows 11 : le menu contextuel devient plus rapide et personnalisable

Microsoft annonce une mise à jour pour Windows 11 visant à rendre le menu contextuel plus efficace. Il s’affiche désormais plus rapidement après un clic droit, et l’utilisateur peut choisir…

Spotify : cette fonction inédite vous permet de redécouvrir vos playlists préférées et de raconter les vôtres

Spotify ne cesse d’améliorer son application et tend à offrir une expérience d’écoute de plus en plus personnalisée et collaborative. La dernière nouveauté en date ? Les notes de playlists qui…

Avec One UI 9.5, la connectivité par satellite devient sérieuse chez Samsung

La mise à jour One UI 9.5 va apporter un nouveau hub de connectivité par satellite sur les smartphones compatibles. Son but est de regrouper toutes les fonctions liées à…

Gboard : Google prépare enfin une option pour éliminer ce défaut agaçant des suggestions du presse-papiers

Gboard dispose d’options plus pratiques les unes que les autres. Mais, à l’usage, certaines peuvent se transformer en petits défauts agaçants. Les suggestions du presse-papiers, lorsque l’on n’en a pas…

Sony ne sait toujours pas quand sortira la PS6, son patron explique pourquoi

Autour de la PS6, les rumeurs s’accumulent depuis presque deux ans sans qu’une annonce officielle permette encore de départager les scénarios. Le patron du groupe japonais vient finalement d’évoquer publiquement…

Le Galaxy S26 FE entre en action dans cette vidéo de prise en main

Le Galaxy S26 FE n’est pas encore sorti, mais il est déjà exhibé dans diverses vidéos de prise en main, confirmant son design et certaines fonctions et caractéristiques. Samsung n’a…

Les nouveaux PC portables Googlebook pourront interagir avec les smartphones Android

De nouveaux indices viennent confirmer qu’il existera un lien étroit entre les PC portables Googlebook et les smartphones Android. Ces dernières années, de nombreux efforts ont été consentis par Google…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.