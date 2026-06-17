WhatsApp : l’envoi de messages vocaux va devenir bien plus rapide et pratique sur Android

Vous faites peut-être partie de ceux qui font des messages vocaux l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur WhatsApp. La plateforme a conscience de leur popularité et développe actuellement un nouveau widget pour les smartphones Android destiné à simplifier leur envoi – de quoi devenir le plus pratique des raccourcis de l’écran d’accueil des amateurs de vocaux.

Nombreux sont ceux qui préfèrent les SMS aux appels. Une étude a même été menée à ce sujet pour expliquer cette préférence. Cependant, n’oublions pas que se dessine une nouvelle tendance : le recours à une troisième voie, celle des messages vocaux. Ils offrent un compromis entre les deux autres modes de communication cités précédemment. D’aucuns nuanceront toutefois, les considérant comme un bon entre-deux à condition de ne pas verser dans la dérive – à savoir produire (et surtout recevoir) des podcasts interminables fatalement sans montage. Mais là n’est pas la question.

WhatsApp permet déjà d’enregistrer – et donc d’envoyer – des vocaux. C’est, par ailleurs, l’une de ses fonctionnalités les plus utilisées. Une des dernières mises à jour a même mis en avant ce type de messages avec la refonte de l’icône dédiée, passant d’une silhouette de micro – s’harmonisant avec celle de l’appareil photo – à un rond vert comprenant un micro blanc. Mais l’application de messagerie instantanée de Meta travaille désormais à simplifier l’accès à l’envoi de messages vocaux.

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WhatsApp développe un nouveau raccourci d’écran d’accueil sur Android pour simplifier l’envoi de messages vocaux

Pour l’instant, si vous souhaitez envoyer un vocal, vous devez ouvrir l’application, sélectionner une conversation, puis enregistrer le message. Et si vous voulez en faire profiter d’autres personnes, il vous faudra le transférer – ou le réenregistrer, mais c’est encore plus fastidieux.

C’est pourquoi WhatsApp développe actuellement un nouveau widget d’écran d’accueil pour les smartphones Android, qui serait justement conçu pour faciliter (et accélérer) le processus d’envoi de messages vocaux. Concrètement, les utilisateurs pourront enregistrer un vocal directement depuis leur écran d’accueil, simplement en appuyant sur le widget dédié.

Une fois que cela sera fait, ils n’auront plus qu’à sélectionner le (ou les) contact à qui l’envoyer. Le widget, repéré par WABetaInfo, apparaîtra donc sur l’écran d’accueil avec une taille par défaut de 3×1 – mais, une fois placé, il pourra être redimensionné.

Ce widget dédié aux messages vocaux pour l’application Android s’inscrit dans un contexte plus global de développement, par WhatsApp, de raccourcis d’écran d’accueil sur Android. La plateforme travaille en parallèle sur un widget pour les mises à jour de statut, mais également pour les notes vocales.

On le disait précédemment, ce widget d’écran d’accueil pour les messages vocaux sur Android n’est, pour l’heure, qu’à sa phase de développement : il n’est pas encore activé auprès des bêta-testeurs, Meta optimisant encore l’expérience qu’il délivre. Mais étant donné l’état d’avancement de la fonction, elle devrait bientôt être déployée dans une version bêta, avant de l’être globalement.