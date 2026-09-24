Photoshop, Lightroom, Adobe Express et Firefly débarquent directement dans Gemini

Adobe annonce le lancement de plusieurs de ses outils au sein de Gemini, tandis qu’Acrobat arrive dans Claude.

Adobe embrasse l’IA. Après avoir intégré ses services dans ChatGPT, Claude, Slack et Copilot, l’éditeur rend Photoshop, Lightroom, Express et Firefly disponibles directement au sein de l’expérience Gemini, l’assistant IA de Google. L’entreprise explique qu’il devient possible de “retoucher des photos, créer des supports marketing et personnaliser des designs” sans quitter la conversation en cours avec Gemini.

L’utilisateur peut par exemple importer ses photos de produits et décrire le rendu souhaité. Les outils Adobe vont alors optimiser automatiquement l’éclairage et les couleurs, harmoniser les recadrages et préparer une collection d’images prête à être utilisée pour une boutique en ligne, un site web ou des supports marketing.

Adobe s’invite dans Gemini et s’enrichit dans Claude

“Demandez à Adobe de générer des déclinaisons adaptées aux différents réseaux sociaux, tout en préservant votre identité visuelle et vos messages, afin de publier plus facilement là où se trouve votre audience”, encourage également la société, bien obligée d’adapter ses services avec la démocratisation de l’IA générative. “Décrivez votre campagne, votre cible et le style recherché, et Adobe vous proposera les modèles Express les plus adaptés”, déclare-t-elle par ailleurs. Les textes, les visuels et les couleurs peuvent ensuite être personnalisés selon son goût.

Adobe promet de continuer à améliorer l’expérience de sa suite logicielle dans Gemini. D’ailleurs, c’est ce qu’elle propose pour Claude, qui avait déjà accès à ses outils créatifs professionnel, et qui supporte maintenant Acrobat. Le plugin Adobe pour le chatbot IA d’Anthropic dispsoe à présent des principales fonctionnalités d’Acrobat pour intéragir avec les PDF. “Supprimez, fusionnez ou scindez des pages, masquez des informations sensibles et convertissez ou exportez vos PDF vers d’autres formats de fichiers”, explique Adobe.

Un nouvel éditeur interactif permet de réorganiser les pages, modifier du texte et annoter les PDF avec des commentaires et des surlignages. La nouvelle fonctionnalité Révision de document donne la possibibilité de demander à Claude d’analyser un document et d’y ajouter directement des recommandations et des annotations. Et pour Express, l’utilisateur peut maintenant modifier indépendamment et avec précision les images, les textes, les couleurs et les polices, sans avoir à régénérer l’intégralité du calsque de design.