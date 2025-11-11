Gemini arrive dans Google Maps, vos trajets vont gagner en intelligence

Google annonce l’arrivée de Gemini dans Maps. Grâce à l’intelligence artificielle, l’application cartographique devient plus interactive, plus complète et plus facile à utiliser. En outre, Gemini reste connecté à tous les autres services Google, permettant à Maps de partager et récupérer des informations. Voici tout ce qui va changer.

Google Maps fait certainement partie des applications les plus populaires de la firme de Mountain View. Elle est non seulement très pratique pour se repérer et calculer un itinéraire, que ce soit en voiture, en transport ou à pied. Mais elle est aussi très utile pour trouver une destination : un restaurant, une station essence, un parking, etc. En outre, elle intègre des informations complémentaires aux trajets : trafic perturbé sur les routes, entrée dans une zone à faible émission, ou incident sur le réseau de transport.

Jusqu’à présent, Maps ne bénéficie pas entièrement de la révolution apportée par l’intelligence artificielle, contrairement aux autres applications de la firme américaine. En effet, nous avons largement évoqué dans nos colonnes l’arrivée de Gemini dans Gmail, Agenda, Docs, Photos, Sheets, ou encore Home. Sans oublier Google Search qui grâce à l’IA n’affiche plus seulement des résultats de recherche, mais un résumé des informations disponibles. Heureusement, comme dit le dicton : tout vient à point à qui sait attendre.

Avec Gemini, Google Maps devient un vrai copilote

En effet, Google a annoncé ce lundi 10 novembre sur son blog officiel l’arrivée de Gemini dans Maps. Une arrivée qui va avoir plusieurs conséquences pour l’application de navigation : elle sera non seulement plus « intelligente », mais elle sera aussi plus « interactive ». Tout d’abord, vous pourrez entamer une conversation en langage naturel avec Maps comme avec Gemini Live pour trouver une adresse, afficher l’itinéraire, ajouter des étapes au trajet et connaitre les spécialités d’un restaurant.

Si vous acceptez de connecter Maps aux autres briques de Google, vous pouvez ajouter des événements depuis Maps et envoyer des messages à des amis. Grâce aux conversations en langage naturel, vous pouvez informer plus facilement Maps d’un accident ou d’un bouchon sur la route, sans avoir à enlever les mains du volant. Ce que Google Assistant n’était pas capable de faire jusqu’à présent. Retrouvez en fin de cet article une courte vidéo en anglais qui montre comment Gemini fonctionne dans Google Maps.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’application de cartographie arrivera dans les prochaines semaines, aussi bien sur Android que sur iOS. Et cela concernera évidemment Android Auto qui bénéficie d’une récente intégration à Gemini. Google confirme que cette nouvelle fonction n’est pas temporairement exclusive aux États-Unis et qu’elle arrive partout où Gemini est disponible. La France est donc concernée.