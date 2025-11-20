Google Maps lance quatre nouveautés qui vont complètement changer votre usage de l’application, et vous allez les adorer

Avec l’arrivée de Gemini, Google Maps passe à la vitesse supérieure et se dote de quatre nouveautés qui vont la rendre encore plus puissante, intelligente et interactive. Conseils, prédictions, meilleure confidentialité… Voici ce qui vous attend.

Google Maps s’est imposé comme l’une des applications de navigation les plus incontournables. Mais alors que Google a progressivement déployé Gemini dans ses nombreuses applications (Gmail, Docs, Photos, Agenda, Sheets, Search et même Home), Maps semblait quelque peu laisser pour compte.

Ce temps est désormais révolu. Le 10 novembre, Google a officialisé l’arrivée imminente de Gemini dans Maps. Et la firme de Mountain View ne fait pas les choses à moitié : voilà qu’elle vient d’annoncer le déploiement de plusieurs fonctionnalités sur Maps pour améliorer encore davantage l’expérience utilisateur. La clé de voûte qui sous-tend tout cela ? L’IA, bien évidemment.

Google lance quatre fonctionnalités dopées à l’IA qui vont rendre l’application Maps encore plus puissante

Première nouveauté, et il s’agit d’une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la possibilité pour les utilisateurs de choisir un pseudo associé à leurs avis s’ils préfèrent garder l’anonymat. En interne, les avis restent associés au compte Google et le géant de la tech précise qu’il poursuivra sa surveillance des faux avis. Cette nouveauté devrait, au-delà de conférer plus de confidentialité, encourager les utilisateurs à publier davantage d’avis. Cette fonction sera déployée partout dès ce mois-ci sur Android, iOS et sur ordinateur.

Autre nouveauté : Google va lancer dès ce mois-ci dans le monde entier une mise à jour du très utile onglet Découvrir. Ce dernier va se doter d’une section Tendance qui, comme son nom le suggère, aidera les utilisateurs à trouver les lieux populaires autour d’eux en temps réel.

Dans la même veine « astuce », Google Maps commence déjà à introduire une nouvelle section directement dans les fiches d’établissement intitulée À savoir avant de partir. Celle-ci centralisera des conseils générés par l’IA de Google, Gemini, qui analysera les avis et informations utiles accessibles en ligne dans le but de fournir les astuces les plus pertinentes : meilleure manière de réserver, conseils de stationnement… Pour le moment, nos confrères d'Android Authority cette fonctionnalité est limitée aux États-Unis.

Enfin, Google Maps va aller encore plus loin concernant la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques : grâce à l’IA, l’application pourra désormais prédire combien de bornes pourraient être disponibles à l’arrivée d’un utilisateur, afin de lui éviter les files d’attente. Pour réaliser sa prédiction, l’IA analysera l’historique et les données en temps réel. Le déploiement de cette fonctionnalité commencera dès la semaine prochaine sur Android Auto et dans les voitures intégrant Google.