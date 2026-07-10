Google Photos teste un nouveau raccourci vers une célèbre application de montage vidéo

Google Photos est bien plus qu’une simple galerie photo, mais ce n’est pas encore une application de montage vidéo. Pour pallier cette lacune, la firme de Mountain View a décidé de mettre en avant une application tierce populaire, qui est le chef de file de son nouvel arsenal de fonctions de partage en cours de test.

C’est un fait : Google Photos n’est plus une simple galerie photo. Depuis quelque temps déjà, la firme de Mountain View redouble d’efforts pour la transformer en une plateforme de retouches (voire de création), notamment grâce au déploiement de plusieurs fonctions IA. Toutefois, le géant de la tech a conscience de ses limites : Google Photos n’est pas une application de montage vidéo.

Qu’à cela ne tienne, le géant de la tech a le pouvoir de choisir quelle application tierce promouvoir. Et il se trouve qu’il y en a une très populaire qui semble avoir les faveurs de Google, puisqu’il la met de nouveau en avant, cette fois-ci dans son nouvel ensemble de fonctionnalités de partage dans Photos.

Lire aussi – Google Photos corrige enfin ce gros défaut de l’exportation des fichiers

Google Photos teste un nouvel arsenal de fonctions d’exportation

Ces derniers temps, Google teste plusieurs options au sein de son application Photos. On a notamment déjà évoqué au sein de nos colonnes une fonction en cours de développement qui a pour vocation de revisiter vos Souvenirs sous forme de jeux. Mais ce n’est pas la seule nouveauté repérée par nos confrères d’Android Authority au sein de la version 7.83.0.943371825 de l'application.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs photos et vidéos depuis la vue d’un dossier, le volet d’exportation apparaît. Google teste l’ajout d’une nouvelle rangée d’options. Le premier raccourci qui s’affiche pour partager les médias sélectionnés est celui renvoyant vers CapCut, la célèbre application de montage vidéo de ByteDance (mais si, la maison-mère de TikTok).

L’application n’est pas installée sur votre appareil ? Encore une fois, qu’à cela ne tienne : Google Photos vous redirige vers sa page sur le Play Store. Cette mise en avant n’a rien d’étonnant : l’entreprise a annoncé une collaboration entre CapCut et Gemini – sans en dévoiler les détails – en mai dernier, et avait déjà promu l’application dans Google Photos. Toutefois, ce nouvel ensemble de fonctions de partage reste, pour le moment, à l’état de test. Et l'on peut toujours s'interroger sur les règles de confidentialité de l'application chinoise…