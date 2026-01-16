Google Keep : cette fonction phare bascule vers Tasks, voici ce qui change pour vous

Malgré les rumeurs, Google Keep n'a pas disparu. En revanche, la firme de Mountain View tient sa promesse d'intégration plus poussée de l'application dans son écosystème : la migration d'une fonction phare de Keep vers Tasks s'accélère.

« Google Keep va disparaître » : c’est la rumeur qui avait fait trembler les utilisateurs de l’application de prises de notes de la firme de Mountain View en 2024. Plus de peur que de mal, le géant de la tech avait finalement pris la parole à ce sujet dans un billet de blog : il y expliquait, en substance, que Keep serait mieux intégrée à son écosystème.

En novembre dernier, Google a donc amorcé la migration des rappels Keep vers Tasks. Il semble désormais que cette intégration plus poussée soit déployée plus largement, simultanément sur Android, iOS et le web. Concrètement, voici ce qui change pour vous.

Une gestion unifiée des rappels entre Google Keep, Tasks et l’Agenda

Lorsque vous êtes sur Keep, que vous créez (ou choisissez) une note, puis que vous appuyez sur l’icône en forme de cloche, une fenêtre « Me le rappeler plus tard » s’affiche et contient la mention « Vos rappels sont enregistrés dans Google Tasks ». Plusieurs options de rappels s’offrent à vous : Plus tard dans la journée, Demain, Semaine prochaine ou Sélectionner la date et l’heure.

Le rappel déterminé apparaît ensuite dans Tasks (qui a gagné une nouveauté anti-procrastination encore incomplète), mais également dans votre Google Agenda. Dans l’une ou l’autre de ces deux applications, le rappel contient un bouton « Depuis Keep ». Cliquer dessus permet d’ouvrir directement la note correspondante.

Pour une meilleure fluidité, les rappels peuvent être consultés, modifiés et marqués comme terminés depuis Keep, Agenda, Tasks et Gemini.

Si jamais vous souhaitez supprimer une note dans Keep et qu’elle est associée à un rappel, une fenêtre s’ouvrira pour vous demander si vous voulez retirer la note et le rappel de tâches ou uniquement la note.

Plusieurs « restrictions » sont à noter. D’abord, Keep n’envoie plus de notifications de rappels, cette fonction étant maintenant intégrée à Tasks et Agenda. Aussi, les critères de lieu (Travail, Domicile, Choisir le lieu) ne sont plus pris en charge : si un lieu était indiqué avant la migration, il est ajouté à la description de la tâche concernée.

De plus, il existe quelques cas particuliers, comme le souligne 9to5Google : si le rappel Keep est trop long, son titre sera raccourci ; au-delà de 100 000 tâches, les plus anciens rappels Keep ne migreront pas ; la fréquence d’une tâche répétée automatiquement est ramenée à 1 000 jours / semaines / mois / années si elle dépasse toutes les 1 000 occurrences. Enfin, les rappels de plus d’un an non récurrents sont placés dans la liste « Anciens rappels Google Keep » de Tasks (qui peut être supprimée).