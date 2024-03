Google I/O : rendez-vous le 14 mai 2024 pour l’annonce officielle du Pixel 8a

Google vient d’annoncer la date de sa conférence annuelle de 2024, la Google I/O. Comme d’habitude, celle-ci se tiendra au mois de mai, et durera même 2 jours, une première depuis plusieurs années.

Ca y est, on sait quand aura lieu la prochaine Google I/O, la conférence annuelle de l’entreprise américaine. Prévue les 14 et 15 mai à l'amphithéâtre Shoreline de Mountain View, en Californie, la conférence de cette année devrait comme chaque année être un événement marquant pour les développeurs et les passionnés de technologie. Le cœur de la conférence sera le discours d'ouverture du premier jour, au cours duquel les cadres de Google dévoileront les dernières avancées en matière de matériel et de logiciel.

Bien que les détails de la diffusion en direct ne soient pas encore connus, on s'attend à ce que l'événement soit diffusé sur YouTube et sur le site web de Google. Pour les participants en personne, il y aura une deuxième journée de programmation en direct le 15 mai. Dans le passé, l'I/O s'étendait sur trois jours, mais depuis deux ans, elle ne dure qu'une journée. Notons aussi que l'inscription en ligne à l'événement commence aujourd'hui et est gratuite. Elle permet aux participants de se tenir au courant du programme et du contenu grâce à des mises à jour par courrier électronique. En outre, les personnes inscrites peuvent créer un profil de développeur afin de personnaliser leur expérience et de sauvegarder le contenu correspondant à leurs intérêts

Que faut-il attendre de la Google I/O 2024 ?

L'invitation énigmatique de Google laisse entrevoir de nouveaux outils pour les développeurs, conçus pour stimuler l'innovation et accroître la productivité. L'intelligence artificielle, qui a occupé le devant de la scène lors de l'I/O de l'année dernière, devrait à nouveau dominer le discours. Après le changement de nom de son chatbot en Gemini et la sortie de plusieurs nouveaux modèles d'intelligence artificielle, on s’attend à ce que Google développe les capacités de Gemini.

Au milieu de la fanfare de l'IA, Android 15 devrait aussi être l’une des stars de l’événement, avec tout un éventail de nouvelles fonctionnalités. Des mises à jour de services de base tels que Gmail et Google Photos sont également prévues, qui amélioreront probablement la synergie de l'écosystème et l'expérience utilisateur.

Les fans de Google attendent surtout l’annonce du Pixel 8a, le successeur attendu du 7A de milieu de gamme, qui pourrait apporter non seulement une bien meilleure fiche technique, mais aussi des fonctionnalités exclusives. On connait déjà presque tout au sujet du smartphone, et malgré son prix qui s’annonce déjà un peu plus élevé que les années précédentes, on s’attend à ce qu’il constitue encore une fois l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

En plus du prochain smartphone abordable, la société pourrait également lever le voile sur d’autres produits. Les conférences des années précédentes ont parfois inclus des Chromebooks ou encore des produits de la gamme Nest. Ces dernières semaines, nous avions notamment pu apercevoir un tout nouveau Chromecast sur une application de l’entreprise, donc il n’est pas impossible que Google dévoile un nouvel appareil fonctionnant sous Google TV à l’occasion de sa conférence.

Il est également possible que Google évoque son prochain smartphone pliable, le Google Fold 2, puisque ce dernier est déjà apparu en images. Comme l'ont dévoilé les photos volées, ce dernier va bénéficier d'un tout nouveau design, d'une fiche technique bien plus agressive et surtout d'une caméra sous l'écran, une première chez Google. Cependant, il se pourrait bien que l'arrivée du smartphone soit retardée par sa puce, puisque d'après ce que l'on sait déjà, l'appareil devrait être propulsé par la future puce Tensor G4 de la société. Il est donc possible que Google ne montre que le design de l'appareil, comme il l'avait fait avec certains Pixel, et qu'il faille ensuite attendre encore plusieurs mois avant sa sortie.