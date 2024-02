Google Pixel : comment corriger le bug qui rend votre smartphone inutilisable

Si vous êtes touchés par le bug de stockage qui fait de votre Google Pixel un appareil inutilisable en l'état, la firme vient de proposer un correctif temporaire qui devrait vous sortir d'affaire. Voici la marche à suivre.



Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme dirait un célèbre duo de dessin animé. Lui, c'est le bug de stockage qui fait de votre smartphone Google Pixel une simple brique inutile. Survenu en octobre 2023, on le croyait disparu après le déploiement d'un correctif le mois suivant, mais il est revenu à la nouvelle année avec les mêmes symptômes. Pour rappel, “ce problème peut entraîner l’impossibilité pour l’utilisateur principal d’accéder au stockage. Il peut également entraîner le redémarrage de l’appareil avec un message de réinitialisation des données d’usine. Si ce message est accepté, les données qui n’ont pas été sauvegardées peuvent être perdues, et s’il est refusé, l’appareil redémarre à plusieurs reprises”, explique Google.

La mise à jour du système Google Play datée de janvier 2024 semble être la fautive actuelle. D'après les témoignages, ce bug touche surtout les propriétaires de Pixel 6, Pixel 7 et Pixel 8, variante Pro ou non, mais des modèles plus anciens sont aussi concernés. Posséder plusieurs profils sur son mobile est apparemment un facteur aggravant. Jusqu'à il y a peu, la seule solution était de procéder à une restauration d'usine au risque de perdre des données non enregistrées. Une autre méthode moins radicale vient heureusement d'être proposée par Google, en attendant une correction définitive.

Voici comment résoudre le bug qui transforme votre Pixel de Google en brique

Les étapes ci-dessous ont été effectuées sur un Pixel 8 sous Android 14 et un PC sous Windows 11. Pour commencer, vous allez devoir activer les options développeurs :

Rendez-vous dans l'application Paramètres. Entrez dans À propos du téléphone en bas. Descendez à la fin de la page et tapotez plusieurs fois sur Numéro de build. Vous verrez apparaître un message de compte à rebours puis un autre indiquant que vous êtes désormais développeur, confirmation que la démarche est réussie.

Maintenant, il faut activer le Débogage USB :

Allez dans Paramètres. Ouvrez Système. En bas, touchez Options pour les développeurs. Si Utiliser les options pour les développeurs n'est pas activé, faites-le. Descendez jusqu'à la section Débogage et activez Débogage USB.

La prochaine étape consiste à installer ADB (Android Debug Bridge) sur votre PC Windows, Mac ou Linux. Il s'agit en résumé d'un programme qui va permettre de relier votre smartphone à l'ordinateur et de taper des commandes pour agir sur le mobile. Rendez-vous sur le site officiel de Google, téléchargez la version de SDK Platform Tools adaptée à votre système d'exploitation et décompressez l'archive. Une fois cela fait, branchez votre Pixel au PC via un câble puis :

Uniquement si le Pixel affiche une notification Recharge de cet appareil via USB : touchez la et choisissez Transfert de fichiers/Android Auto. Ouvrez le Terminal ou l'Invite de commande. Sur Windows 11, faites un clic droit sur le bouton Démarrer puis gauche sur Terminal (administrateur). Copiez puis collez la commande suivante telle quelle, point et espace compris : ./adb uninstall com.google.android.media.swcodec Appuyez sur Entrée. Copiez puis collez la commande suivante telle quelle, point et espace compris : ./adb uninstall com.google.android.media Appuyez sur Entrée.

C'est presque terminé ! Plus que deux choses à faire :

Débranchez le Pixel de l'ordinateur. Redémarrez le smartphone. Sur les Pixel 5a et plus anciens, restez appuyez sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'appareil redémarre. Cela peut prendre environ 30 secondes. Sur les Pixel 6 et plus récents, restez appuyé sur le bouton d'allumage et le bouton d'augmentation du volume en même temps jusqu'au redémarrage.

Normalement, vous ne devriez plus être embêté par le bug de stockage et retrouver votre smartphone dans l'état où il était avant son arrivée, sans perte de données. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une correction temporaire. Google doit trouver et résoudre ce qui cause le souci suite à la dernière mise à jour du système Google Play. Elle a été suspendue en attendant afin de minimiser la propagation du problème. Comme d'habitude avec ce genre de situation, il n'y a pas de date annoncée pour le déploiement d'un patch, mais la firme précise qu'elle est déjà en train de travailler dessus. Avec de la chance, il ne devrait pas trop tarder.