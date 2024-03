Pixel 8a : Google confirme l’annonce imminente avec une fonctionnalité exclusive

Google a peut-être accidentellement révélé l'existence du Pixel 8a, le prochain téléphone abordable de l'entreprise, tout en évoquant une fonctionnalité qui a disparu des téléphones Pixel après la mise à jour de mars.

Dans un communiqué, Google a parlé des nouvelles statistiques de la batterie ajoutées dans la mise à jour Android 14 QPR 1, qui affichait le nombre de cycles de charge et la date de fabrication de la batterie dans la section des informations sur la batterie. Ces informations étaient censées aider les utilisateurs à évaluer l'état de santé de la batterie de leur téléphone.

Cependant, la fonctionnalité a été mystérieusement supprimée des téléphones Pixel après la récente mise à jour de mars. Google a abordé le problème dans son outil de suivi des problèmes, affirmant que c'était intentionnel et que la fonction de statistiques sur la batterie n'avait jamais été censée apparaître sur les appareils existants.

Le Pixel 8a arrive d'ici quelques semaines seulement

Ce faisant, Google a également confirmé que la fonction de statistiques sur la batterie sera disponible sur tous les appareils Pixel 8a et plus. « Nous n'activons cette page que sur les Pixel 8a et au-delà, il s'agit donc d'un WAI (Working as Intended) », a écrit Google sur sa page de suivi des problèmes.

Cela confirme que le Pixel 8a est bel et bien en préparation, et qu'il disposera de la fonction de statistiques sur la batterie comme tous les futurs téléphones Pixel. On ne sait pas si la fonctionnalité arrivera également sur les anciens téléphones Pixel comme les séries Pixel 8 et Pixel 7, mais compte tenu de son retrait récent par Google, il pourrait bien s’agir d’une fonctionnalité exclusive au nouveau modèle. Cependant, on sait qu’Android 15 devrait, lui aussi, ajouter des informations relatives à la santé de nos batteries.

Google devrait lancer le Pixel 8a dans les mois à venir, peut-être lors de la conférence Google I/O en mai. D’après ce que nous savons déjà, le smartphone devrait être commercialisé à un tarif légèrement plus élevé que son prédécesseur, peut-être à cause des nombreux changements qu’il va apporter. Il faudra notamment compter sur une grosse batterie, un écran plus performant, mais surtout une partie photo largement améliorée.