Gemini : l’IA de Google arrive sur nos smartphones, mais il faudra être patient

Alors que les modèles d'intelligence artificielle de Google, tels que Gemini Pro et Gemini Ultra, se trouvent actuellement hébergés dans de vastes centres de données, un cadre supérieur de l’entreprise envisage une révolution : l'intégration de ces modèles avancés dans les smartphones dès l'année prochaine. Une perspective qui pourrait redéfinir l'utilisation de l'IA sur nos appareils mobiles.

L'univers de l'intelligence artificielle chez Google se distingue par Gemini, une suite de modèles d'IA avancés, héritières de Bard. Elle se décline en plusieurs versions, adaptées à divers besoins et capacités de traitement. Parmi elles, Gemini Nano fait déjà s'intègre dans des smartphones tels que le Google Pixel 8 Pro, offrant des services tels que la génération de texte et la traduction instantanée. Cette association souligne une avancée notable dans son accessibilité au grand public, marquant un tournant dans notre interaction quotidienne avec cette technologie.

Au sommet de cette famille trône Gemini Ultra, une version surpuissante conçue pour des tâches d'une complexité et d'une envergure inégalées. Elle possède une capacité à traiter et générer du langage avec une précision quasi humaine. Toutefois, en raison de sa taille colossale et de ses besoins en calcul, celle-ci réside actuellement dans d'immenses centres de données. Cette centralisation est nécessaire pour gérer la puissance et la capacité de traitement requises, rendant son accès exclusivement possible via le web, jusqu'à présent.

Les modèles d'IA les plus avancés de Google pourraient intégrer les smartphones dès l'année prochaine

Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits pour l'unité Pixel de Google, partage sa vision pour l'avenir de l'intelligence artificielle sur les smartphones. Selon lui, les modèles d’IA de grande envergure de Google, actuellement cantonnés aux centres de données, pourraient être adaptés pour une utilisation mobile dès l'année prochaine. Ceci permettrait aux utilisateurs d'accéder à ces fonctionnalités avancées directement sur leur appareil, même sans connexion internet. Cette prédiction repose sur les progrès significatifs réalisés avec Gemini Nano, déjà présent dans des smartphones tels que le Google Pixel 8 Pro et la série Galaxy S24, permettant des fonctionnalités génératives telles que la création de texte et la traduction directement sur l'appareil.

L'évolution vers des modèles d'IA plus puissants sur les smartphones est soutenue par l'expansion rapide de l'intelligence artificielle, avec des entreprises investissant des milliards dans le domaine. Gemini Ultra, distingué pour sa capacité supérieure à comprendre et générer du langage de manière presque humaine, représente un bond en avant significatif par rapport aux modèles précédents. L’IA Samsung Galaxy, par exemple, démontrent déjà la capacité des smartphones actuels à effectuer des tâches génératives complexes avec une grande compétence. Sa potentielle intégration dans les futurs smartphones pourrait révolutionner les fonctionnalités génératives, offrant des capacités avancées de création de texte, de traduction, et plus encore, directement depuis nos poches.

Source : CNBC