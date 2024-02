Pixel Fold 2 : Google pourrait retarder le lancement du smartphone pliable à cause de sa puce

Google a fait sensation sur le marché des téléphones pliables l'année dernière avec le lancement du Pixel Fold, alimenté par son propre processeur Tensor G2. La prochaine itération pourrait bien avoir droit à une toute nouvelle puce, mais pas celle que vous pensez.

Cette année, Google devrait sortir un successeur au Pixel Fold, baptisé Pixel Fold 2. Cependant, les détails sur l'appareil ont été rares, et il se peut que nous devions attendre plus longtemps que prévu pour le voir. Selon une source qui s'est confiée à Android Authority, Google teste le Pixel Fold 2 avec un nouveau chipset, le Tensor G4, ce qui pourrait retarder son lancement.

La source a déclaré que Google teste le Pixel Fold 2 en interne depuis quelques mois. L'appareil utilisait initialement le chipset Tensor G3, nom de code “zuma”, mais les prototypes récents sont passés au chipset Tensor G4, nom de code “zumapro”. Cela suggère que Google pourrait prévoir de livrer le Pixel Fold 2 avec une toute nouvelle génération de puce qui n’a pas encore été annoncée, et donc que son lancement sera probablement retardé.

Une sortie en fin d’année pour le Pixel Fold 2 ?

Le Tensor G4 serait une mise à niveau mineure par rapport au Tensor G3, avec un mélange de cœurs de CPU Cortex-X4, A720 et A520 d'ARM. Le chipset serait également fabriqué par Samsung, contrairement au Tensor G3 qui était fabriqué par TSMC. Cependant, Google aurait l'intention de repasser à TSMC pour le Tensor G5, qui devrait équiper la série Pixel 9 plus tard cette année.

Le passage au Tensor G4 pourrait affecter la date de lancement du Pixel Fold 2, car Google dévoile généralement ses nouvelles puces Tensor lors de son événement matériel d'automne. Le Pixel Fold original a été annoncé en mai 2023 lors de Google I/O, et il aurait donc logique que le Pixel Fold 2 suive le même calendrier. Cependant, si Google veut utiliser le Tensor G4 sur le Pixel Fold 2, il devra peut-être reporter le lancement à plus tard dans l'année.

La source nous a également indiqué que le Pixel Fold 2 est actuellement au stade du test de validation technique (EVT), ce qui signifie qu'il est encore loin de la production de masse. L'appareil porte le nom de code ” comet “, et certains prototypes disposent de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 4.0, des chiffres supérieurs aux 12 Go de RAM LPDDR5 et aux 256 Go de stockage UFS 3.1 du Pixel Fold.