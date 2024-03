Google : un nouveau Chromecast apparaît sur une application, la sortie est imminente ?

Le Chromecast est l'un des moyens les plus populaires et les plus abordables de diffuser du contenu depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable vers votre téléviseur, et un nouvel appareil pourrait déjà être dans les cartons chez Google.

Selon un rapport de 9to5Google, un nouvel identifiant d'appareil, “YTD”, est apparu dans le code de l'application Google Home, qui est utilisée pour configurer et gérer les Chromecast et d'autres appareils intelligents. L'appareil est listé aux côtés des modèles HD et 4K de Chromecast avec Google TV, qui sont la dernière génération d'appareils Chromecast fonctionnant avec la version améliorée d'Android TV de Google.

Le problème, c’est que le Chromecast avec Google TV n'est pas exempt de défauts. L'appareil a été critiqué pour son manque d'espace de stockage, qui limite le nombre d'applications et de jeux que vous pouvez installer. Il souffre également de problèmes de performance, tels que des lenteurs et des blocages. De nombreux utilisateurs ont espéré une mise à jour matérielle du Chromecast avec Google TV, qui pourrait résoudre ces problèmes.

Google pourrait bientôt lancer un nouveau Chromecast

Le nouvel identifiant de l'appareil, “YTD”, pourrait être un signe que Google travaille sur une telle mise à jour. L'appareil est traité comme un appareil Google TV par l'application Google Home, ce qui signifie qu'il est susceptible d'avoir les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le Chromecast avec Google TV. Toutefois, il pourrait également bénéficier d'améliorations, telles qu'un espace de stockage plus important, un processeur plus rapide ou une meilleure télécommande.

Bien entendu, ce n'est pas la première fois qu'un nouvel appareil Google TV est repéré dans l'application Google Home. L'année dernière, un appareil similaire, “YTC”, a également été trouvé dans le code, et a même été étiqueté comme un “Chromecast avec Google TV”. Cependant, cet appareil ne s'est jamais matérialisé, et Google n'a pas officiellement annoncé ou confirmé l'existence d'un nouvel appareil Chromecast.

Il est donc possible que le nouvel identifiant de l'appareil, “YTD”, ne soit qu'un espace réservé ou un prototype, et qu'il ne soit pas commercialisé de sitôt. Cependant, il est également possible que Google se prépare à lancer un nouvel appareil Chromecast, qui pourrait concurrencer d'autres appareils de streaming, tels que le Fire TV Stick 4K, le Roku Streaming Stick+ ou l'Apple TV 4K. Nous devrons attendre pour voir si Google révèle plus de détails sur le nouvel appareil.