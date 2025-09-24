Un futur PC portable sous Android ? Google et Qualcomm sèment des indices

Le retour de Google sur le marché des ordinateurs portables semble se préciser. La firme de Mountain View travaillerait avec Qualcomm sur un nouveau PC et la piste d’un Pixel Laptop sous Android n’est définitivement pas à écarter.

La volonté de Google de briser la frontière entre mobile et PC ne s’incarne pas seulement dans sa plateforme Play Jeux qui vient de sortir de sa version bêta et permet de lancer plus de 200 000 jeux sur PC Windows. Non, l’entreprise a de grandes ambitions pour son système d’exploitation.

L’an dernier, nous évoquions déjà le potentiel retour de Google sur le marché des ordinateurs portables avec Android à leur bord, mais cet éventuel projet semble désormais se préciser. C’est en tout cas ce que suggère l’échange entre le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, et le vice-président senior de Google chargé des appareils et services, Rick Osterloh, lors du Snapdragon Summit.

Google et Qualcomm prépareraient un PC portable sous Android

Lors du lancement de la conférence annuelle de Qualcomm, Amon et Osterloh ont évoqué un projet commun qui vise « à créer une base technique commune pour nos produits sur PC et systèmes de bureau », rappelant que, jusqu’à présent, leurs systèmes différaient entre ce qu’ils construisaient pour les PC et pour les smartphones.

Osterloh a aussi évoqué les efforts de la firme de Mountain View pour apporter ses fonctions d’IA sur PC, concluant : « Et je pense que c’est une autre façon pour Android de servir tout le monde, dans toutes les catégories d’informatique. » La réaction du PDG de Qualcomm suggère qu’il s’agit d’un produit qui n’aurait pas encore été officiellement annoncé : « Je l’ai vu, c’est incroyable. Cela concrétise la vision de convergence entre le mobile et le PC. J’ai hâte d’en avoir un. »

Pour le reste, la firme de Mountain View n’a pas donné plus de détails, précisent nos confrères d’Android Authority. Mais cette conversation publique laisse penser que l’entreprise se rapproche d’une version de son OS capable de tourner de manière fluide à la fois sur smartphones et sur tablettes, mais aussi sur ordinateurs portables. Un cadre de Google avait même explicitement confirmé plus tôt cette année que la firme s’affairait à fusionner Chrome OS et Android pour unifier sa stratégie logicielle.

Android a par ailleurs déjà fait quelques excursions côté PC ces derniers temps, notamment avec un mode Bureau permettant aux utilisateurs de brancher leur smartphone Android à un moniteur externe et ainsi de profiter d’une interface pensée pour les écrans de grande taille. Reste à voir si un Pixel Laptop sous Android parviendrait à s’imposer face à la concurrence.