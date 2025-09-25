Ce bug étrange transforme Android Auto en loupe géante

Android Auto connaît une panne inattendue qui intrigue de nombreux conducteurs. Sur certains écrans, les applications apparaissent soudainement agrandies sans raison.

Les systèmes embarqués dominent désormais l’habitacle des voitures modernes. Navigation, musique, appels et messages passent par Android Auto, intégré dans plus de 250 millions de véhicules dans le monde. L’adoption de ce service est telle qu’il est devenu un standard incontournable de l’infodivertissement automobile, présent à la fois via smartphone et dans les modèles récents équipés d’Android Automotive. Google met en avant cette double compatibilité, qui permet d’équiper aussi bien des véhicules anciens que les modèles les plus récents.

Mais malgré ce succès, Android Auto n’échappe pas aux ratés. Ces derniers mois, les utilisateurs ont vu s’accumuler des problèmes agaçants : coupures sonores, écrans figés ou encore redémarrages intempestifs. Le bug de lecture musicale signalé début septembre en est un exemple marquant, avec des chansons qui s’arrêtaient brutalement lors de la conduite. Désormais, un nouveau dysfonctionnement fait parler de lui. Plusieurs conducteurs rapportent que l’interface s’affiche soudainement en mode zoom, comme si Google Maps ou Spotify étaient grossis à l’excès.

Android Auto agrandit sans raison Google Maps et Spotify sur certains écrans

Les premiers signalements sont apparus sur Reddit. Un conducteur de Chevrolet a expliqué que son écran restait agrandi depuis plusieurs semaines, et que le problème persistait même dans un autre véhicule Ford. D’après les témoignages, le bug touche aussi bien la connexion filaire que sans fil. Parfois, seule la partie navigation est concernée, tandis que le lecteur musical s’affiche normalement. D’autres indiquent que le problème disparaît après une mise à jour, mais revient sans explication. Les discussions en ligne laissent penser que ce zoom forcé peut concerner plusieurs modèles de voitures et de téléphones, sans règle claire.

Plusieurs pistes ont été testées par les utilisateurs, sans succès. Changement de câble, réinstallation des applications, effacement du cache ou mise à jour vers la dernière version d’Android Auto, rien ne règle le problème de manière définitive. Certains recommandent d’installer une version plus récente du logiciel via des fichiers externes, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Le premier rapport mentionnait un Pixel 3 XL sous Android 12, mais d’autres modèles plus récents semblent aussi touchés, ce qui réduit l’hypothèse d’un souci lié uniquement aux anciens smartphones. Pour l’instant, il est donc impossible de savoir si ce bug vient des téléphones, des applications tierces ou du système lui-même.