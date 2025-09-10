Ce nouveau panneau va littéralement vous faire lever les yeux au ciel s’il arrive en France

Cet été, un tout nouveau panneau de signalisation est apparu sur les routes espagnoles. Celui-ci indique lorsqu'une route est surveillé par des drones… voire des hélicoptères. Pour l'heure, il semble encore un peu tôt pour le voir débarquer en France.

La France a commencé il y a quelques années à surveiller la circulation par drones. Mais cette technologie est encore balbutiante, du moins comparée à nos voisins espagnols. De l'autre côté des Pyrénées, la surveillance par les airs est en place depuis 2007, et ne se cantonne pas aux drones. Il peut arriver que les hélicoptères se joignent à la fête, surtout sur les axes très fréquentés. À noter toutefois qu'il ne s'agit pas de radars à proprement parler, mais plutôt d'outil de régulation, à des fins de prévention – comprendre dissuader les automobilistes un peu trop laxistes.

Un dispositif en place depuis plusieurs années donc, mais qui vient seulement d'avoir droit à son propre panneau. En effet, le 1er juillet dernier, les Espagnols ont vu apparaître un tout nouveau jaune au bord de leurs routes. Et celui-ci a de quoi intriguer, a minima, si on ne sait pas à quoi il fait référence. On imagine aisément que de voir un hélicoptère et un drone accompagné d'un pictogramme de radar peut en effrayer plus d'un.

Pas de panique si vous croisez ce panneau étrange en Espagne

C'est pourtant bien ce que l'on trouve sur ce panneau, qui indique donc, vous l'aurez compris, la possible présence d'une surveillance aérienne sur la route. Le panneau existe en plusieurs variantes. La différence se trouve sur la partie droite du panneau. Sur l'image ci-dessous, on aperçoit trois véhicules : une voiture, un camion et un deux-roues. Mais dans le cas où les contrôles ne concernent que certains de ces véhicules, le panneau s'adaptera en fonction.

Doit-on s'attendre à voir ce panneau arriver en France ? Pour le moment, cela semble encore un peu, au vu du développement de notre propre dispositif de surveillance aérienne. D'autant que son déploiement en Espace répond aux nouvelles exigences de la DGT, l'agence nationale espagnole de la circulation. Mais d'ici à quelques années, il n'est pas impossible que les automobilistes français y aient droit à leur tour.

Source : Auto Moto