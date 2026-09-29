Google confie votre portefeuille à son IA, elle compte bien vous dire ce qu’elle y trouve

Gemini poursuit son installation dans les applications les plus utilisées d’Android. L’assistant accède maintenant au contenu de Google Wallet, des cartes d’embarquement aux programmes de fidélité. Avec un compte bancaire relié, il épluche aussi les dépenses et suggère un budget.

tuto google wallet
Crédits : Adobe Stock

Les assistants IA quittent peu à peu leur fenêtre de discussion pour s’installer au cœur des applications. Chez Google, chaque service ou presque finit par recevoir sa connexion vers l’IA maison, du courrier électronique à l’agenda. Depuis le printemps, l’assistant Gemini Intelligence enchaîne déjà des tâches complètes à la place de l’utilisateur, et chaque passerelle supplémentaire élargit le champ des données consultées. Le mouvement ne ralentit pas. Chacun décidera jusqu’où ouvrir sa vie privée.

En un an, le portefeuille numérique d’Android a beaucoup évolué. Depuis l’été, les enfants peuvent payer sans contact avec l’argent envoyé sur Google Wallet, et les options se sont accumulées autour des cartes enregistrées. Une nouvelle case vient d’apparaître dans les réglages américains. Elle n’ajoute aucun moyen de règlement. Le changement se joue du côté de l’assistant. Côté paiements, le fonctionnement ne change pas.

Gemini lit les cartes de Google Wallet et résume les dépenses des Américains

Selon la page d’assistance publiée par Google, Gemini accède désormais aux cartes d’embarquement, aux billets d’événements et aux programmes de fidélité rangés dans Wallet par l’utilisateur. Une simple question suffit pour retrouver un numéro d’abonné ou afficher un titre de transport. Plus besoin d’ouvrir l’application et de faire défiler chaque onglet. Sur demande, un billet d’avion s’affiche directement dans la discussion. L’assistant sait aussi comparer les avantages encore disponibles chez plusieurs enseignes. Rien ne sort du cadre déjà enregistré par le propriétaire du téléphone.

L’analyse va beaucoup plus loin pour les comptes bancaires reliés via le service Plaid. Gemini résume alors les dépenses du mois, répond aux questions de budget et propose des ajustements. Demander le total des courses alimentaires remplace le dépouillement complet d’un relevé. Aucun achat ne reste possible depuis l’assistant, et rien ne peut être modifié ou supprimé. La fonction se limite aux États-Unis, aux majeurs et aux profils personnels avec l’historique d’activité activé. Rien n’oblige toutefois à activer la connexion. En France, aucune date n’a été annoncée. Reste à patienter avant de savoir où part vraiment le salaire de chacun.


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