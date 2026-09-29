Google Assistant commence à disparaître de nos smartphones, plus le choix que de passer à Gemini

Google nous avait prévenus : à compter du 4 septembre dernier, Gemini commencerait à remplacer progressivement Assistant sur nos smartphones. Chose promise, chose due. Voilà que Google Assistant disparaît peu à peu de nos appareils, en perdant une nouvelle fonctionnalité.

Google Assistant
Crédits : 123RF

Cet été, Google a commencé à prévenir ses utilisateurs de ce dont on se doutait déjà depuis un moment. À partir du 4 septembre 2026, Google Assistant tire sa révérence au profit de son successeur spirituel, à savoir Gemini. Une décision qui n’est pas au goût de tout le monde, qui aimerait avoir le choix d’utiliser ou non l’IA générative, mais peu importe, la transition a d’ores et déjà commencé. Si jusqu’à maintenant, ses effets ne se sont pas encore fait trop ressentir, voilà que Google semble prêt à passer à la vitesse supérieure.

Comme le notent nos confrères de 9to5Google, dont les observations sont corroborées par plusieurs témoignages sur Reddit, la firme de Mountain View commence à retirer certaines options autrefois disponibles sur Android. Notamment, la possibilité de passer sur Google Assistant depuis les paramètres de Gemini n’existe désormais plus sur plusieurs smartphones, lorsque l’on installe la dernière version bêta de l’application.

Sur le même sujet — Google Assistant devient catastrophique avec Android Auto, alors que Gemini n’est pas prêt à prendre le relais

Google Assistant commence officiellement à disparaître sur Android

Comme l’explique Android Authority, ce comportement a été observé sur plusieurs smartphones, du Galaxy S23 Ultra au Poco F9 Ultra, en passant par le vivo X300 Pro, le OnePlus 11 ou encore divers smartphones Pixel. Pour l’heure, ce changement est cantonné aux téléphones et appareils pouvant s’y connecter, comme des écouteurs ou casques audio. Autrement dit, les enceintes connectées ne sont pas encore impactées par la transition.

Mais il ne faut pas se leurrer. L’objectif à terme est bien de mettre Assistant au placard, en lui retirant ses fonctionnalités une à une et en les remplaçant par les capacités de Gemini. On ne sait pas encore quand cette disparition atteindra son stade final, mais le train semble désormais bel et bien en marche et ne devrait pas tarder à arriver à destination.


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