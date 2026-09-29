Bose officialise ses écouteurs filaires en USB-C : le look d’hier avec les technologies d’aujourd’hui

Bose vient d’officialiser son retour sur un marché qu’il avait abandonné, comme de nombreux constructeurs, du fait de l’évolution des usages. Mais ce même phénomène remet désormais cette catégorie de produits audio sur le devant de la scène. Et Bose veut visiblement en être : la marque dévoile ses tout nouveaux écouteurs filaires, qui marient pratique d’écoute d’hier et technologies d’aujourd’hui.

C’est à croire que nous sommes de retour dans les années 90-2000. Les iPods sont de nouveau à la mode, et les écouteurs filaires également. Bose n’étant pas insensible aux tendances – et ne souhaitant pas manquer le train –, la marque a décidé de faire son grand retour sur le segment des écouteurs filaires, qui présente un regain de popularité.

Mais ce n’est pas parce que l’on revient aux pratiques d’antan que la technologie doit elle aussi rester figée dans le passé. Au contraire, avec ses nouveaux écouteurs filaires, Bose entend proposer une nouvelle référence sur le marché en associant à cette façon d’écouter de la musique d’hier les technologies avancées d’aujourd’hui.

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Un design rétro revisité au service de la simplicité d’usage

Avec ses Noise Cancelling Wired Earbuds, Bose mise sur la simplicité d’usage : nul besoin de jumelage ou d’application, ces écouteurs filaires se connectent directement en USB-C aux appareils compatibles, tels que des tablettes, des smartphones ou encore des ordinateurs.

Plus besoin non plus de s’inquiéter de si ses écouteurs sont suffisamment chargés : les Noise Cancelling Wired Earbuds sont dépourvus de batterie puisqu’il suffit de les brancher pour qu’ils fonctionnent.

Si les écouteurs filaires permettent de ne plus dépendre d’une quelconque recharge, ils pourraient en revanche entravés les utilisateurs si leur câble venait à ne pas être assez long. C’est pour cela que Bose a dotés les siens d’un fil de 128,02 cm. L’inconvénient reste toutefois de ne pas l’emmêler. Pour éviter que cela n’arrive en les fourrant nonchalamment dans un sac, les écouteurs s’accompagnent d’un étui de transport zippé.

Et en parlant de liberté, le câble est doté d’une télécommande qui intègre des boutons physiques permettant de contrôler facilement la lecture et les appels, mais également d’ajuster le volume et de choisir parmi les modes de réduction de bruit.

Les écouteurs filaires de Bose sont d’ailleurs pensés pour passer des appels de bonne qualité, sans être contraints : nul besoin de maintenir la télécommande près de la bouche, son dos arbore un microphone dédié.

Pour s’adapter au mieux aux auditeurs, chaque écouteur s’accompagne de trois tailles d’embouts en silicone, ainsi que d’ailettes de maintien – elles aussi déclinées en plusieurs tailles : moyenne et grande. L’utilisateur peut ainsi mixer les différents éléments à sa guise.

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Des écouteurs filaires, mais avec les technologies signées Bose

Le look rétro oui, mais pas la technologie. Si la connexion filaire offre déjà une faible latence, ces écouteurs intègrent aussi la technologie de traitement numérique de signal propriétaire de Bose : Sound Design, qui prend en charge l’écoute audio sans perte et offre un son précis. Ils sont aussi compatibles avec le protocole USB Audio Class 2 (UAC2).

Autre technologie propriétaire dont sont équipés ces écouteurs filaires : Quiet Control. Elle s’appuie ici sur une architecture à quatre microphones (deux par écouteurs) pour offrir un son plus immersif. Surtout, elle est adaptative avec ses trois modes : Silencieux, Conscient et Réduction active du bruit désactivée.

Les nouveaux écouteurs filaires à réduction de bruit de Bose, certifiés IPX4, sont d’ores et déjà disponibles à la précommande sur le site officiel de la marque et seront expédiés dès le 15 octobre.

Vendus au prix de 99 euros, ils se déclinent en trois coloris : noir avec des touches de bleu, blanc nuage avec une finition vert citron et menthe rosée – cette dernière teinte étant en édition limitée.