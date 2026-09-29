ChromeOS : la date de mise à mort est confirmée, la firme prépare la transition à Googlebook OS

Google profite de la rentrée pour répondre à la question qui brûle les lèvres de nombreux étudiants : qu’adviendra-t-il de leur Chromebook une fois le support de ChromeOS arrivé à terme ? La firme promet que si votre PC est compatible, elle prendra en charge la transition vers GooglebookOS.

googlebook

La nouvelle de la mort prochaine de ChromeOS ne date pas d’hier. L’année dernière déjà, la rumeur selon laquelle Google souhaitait se débarrasser de son système d’exploitation commençait à circuler, avant d’être confirmée par une fuite massive au mois de janvier. Un peu plus tard, on apprenait tout de même que cette fin programmée n’était pas près d’arriver, Google tenant à (ou contraint de) respecter son engagement de 10 ans de support pour ses Chromebook actuels.

Même si l’affaire était un secret de Polichinelle, on attendait toujours une annonce officielle de la part de Google. C’est désormais chose faite. En effet, la firme a bien conscience que ses PC sont très populaires auprès des étudiants et autres structures d’éducation et a donc souhaité mettre les choses au clair pour la rentrée 2026. Dans un récent billet de blog, celle-ci confirme donc que ChromeOS cessera de recevoir des mises à jour d’ici la mi-2024.

Sur le même sujet — Aluminium OS : la fusion de ChromeOS et Android se dévoile un peu plus à travers Gemini

Voici ce qui adviendra de votre Chromebook après la mort de ChromeOS

Mais qu’en est-il des PC dont le cycle de support dépasse cette date fatidique ? Google se veut rassurant : le constructeur s’engage en effet à prendre en charge la transition vers GooglebookOS, son prochain système d’exploitation, que l’on appelait jusqu’à il y a peu Aluminium OS. Ainsi, “plusieurs appareils offriront des chemins de migration directs”. On suppose que cela signifie qu’une simple mise à jour suffira à passer sur le nouvel OS.

Pour rappel, les Googlebooks, que l’on a déjà pu apercevoir lors du Snapdragon Summit la semaine dernière, offriront eux aussi 10 ans de support logiciel. Si pour l’heure, la firme de Mountain View semble avant tout cibler les écoles et les professionnels, la version abordable du PC pourrait bien en convaincre plus d’un de faire eux-mêmes la transition avant que leur Chromebook ne les lâche.


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