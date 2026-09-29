Cette mise à jour donne à vos écouteurs Google Pixel Buds un pouvoir qu’ils n’avaient jamais eu

Google vient de déployer une mise à jour de l’application compagnon des Pixel Buds. Gemini s’invite pour la première fois dans les commandes des écouteurs, comme promis au lancement des Pixel 11. Depuis cette version, tout se règle à la voix, sans le moindre geste sur la coque.

Les assistants vocaux quittent peu à peu le téléphone pour s’installer dans les objets du quotidien. Montres connectées, enceintes et casques audio reçoivent tous une couche d’intelligence artificielle. Gemini modifie déjà les réglages d’un Pixel sous Android 17 sur simple demande vocale, et Google multiplie les passerelles entre ses appareils. Chez tous les fabricants, l’idée consiste à supprimer les manipulations tactiles là où une phrase suffit. Restent les écouteurs sans fil, dernier accessoire encore piloté au doigt.

En août, lors de la présentation des Pixel 11, la firme de Mountain View a promis une salve de nouveautés pour ses écouteurs sans fil avant la fin du mois de septembre. Le calendrier tient. Google Traduction fonctionne en direct sur les iPhone français depuis le printemps, et l’assistant maison poursuit son installation dans chaque accessoire du catalogue. Aucun appareil inédit n’accompagne pourtant la vague annoncée cet été. Tout passe par une simple mise à jour logicielle, distribuée depuis le Play Store.

Gemini règle le son et la réduction de bruit des Google Pixel Buds à la voix

La mise à jour porte le numéro 1.0.981607934, et son installation fait apparaître les Google Pixel Buds parmi les applications connectées de Gemini. Repéré par 9to5Google, le déploiement touche désormais l’ensemble des utilisateurs Android. Réduction de bruit, égaliseur, détection de conversation et commandes tactiles passent sous contrôle vocal. Une simple phrase suffit pour monter les basses ou couper les bruits ambiants. Pendant la liaison, une fenêtre de confirmation s’affiche à l’écran. Sur les téléphones restés en version antérieure, la même requête ouvre seulement les paramètres Bluetooth du système.

Trois autres fonctions annoncées cet été manquent encore à l’appel, faute de mise à jour du micrologiciel. Les Google Pixel Buds Pro 2 doivent recevoir une annulation adaptative, capable de compenser les micromouvements de l’embout dans l’oreille. Côté sommeil, la synchronisation avec la Pixel Watch coupera la musique, désactivera les surfaces tactiles et fera taire les notifications. Un appui sur l’écouteur lancera la traduction en direct. La firme n’a donné aucune date pour cette seconde vague. Patienter reste donc la seule option pour les propriétaires des modèles actuels.