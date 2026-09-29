Surprise, le film Resident Evil est un gros succès et pourrait même dépasser l’opus le plus populaire de la franchise

Sorti il y a maintenant presque deux semaines, le dernier film Resident Evil fait un véritable carton au box-office. Il tient désormais tête aux mastodontes de la franchise au cinéma en battant un premier record. Et il pourrait bien monter sur le trône d’ici quelques jours.

Zach Cregger a réalisé un petit exploit avec son dernier film Resident Evil : réconcilier la critique avec le public des films de la licence. Les films Resident Evil ont jusqu’à maintenant tous rencontré le même destin, à savoir un accueil critique relativement froid… mais un de gigantesques recettes au box office. Comme quoi, un mauvais score Rotten Tomatoes n’a jamais pensé une franchise de produire presque une dizaine de films (presque) tous plus rentables les uns que les autres.

Mais le dernier opus en date, donc, revient de loin. Premièrement, il fait suite à Welcome to Raccoon City, sorti en 2021, qui est de loin le plus gros bide de la saga. Passer juste après n’est pas chose aisée. Mais surtout, le Resident Evil de Zach Cregger se veut comme un reboot, avec un ton et une ambiance bien différents. Finalement, la recette semble très bien fonctionner. Non seulement le film est devenue l’adaptation de jeu vidéo la mieux noté de tous les temps, mais en plus, celle-ci rapporte beaucoup d’argent.

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Le film Resident Evil en passe de battre tous les records

À ce stade, Resident Evil a généré 196 millions de dollars au box-office mondial. Une jolie somme mais pas encore au niveau de The Final Chapter, sorti en 2017 et qui est a ce jour l’opus ayant rapporté le plus d’argent avec 314 millions de dollars au compteur. En revanche, cela permet à ce dernier film de battre un premier record : celui-ci des recettes à domicile. En effet, Resident Evil affiche désormais 103 millions de dollars de recettes aux États-Unis, ce qui en fait le meilleur épisodes de la franchise dans ce domaine.

Un nouveau record de tombé donc, et probablement pas le dernier. La semaine dernière, le film s’est hissé à la 2e position pour au box-office outre-Atlantique, uniquement devancé par Avengers: Endgame Encore, ce qui signifie qu’il pourrait très bien se hisser à la première place cette semaine. Dès lors, on peut tout aussi bien imaginer que d’ici quelques jours, il dépasse également le The Final Chapter en devenant le film Resident Evil le plus rentable de tous les temps.