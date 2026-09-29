Le co-créateur des jeux The Last of Us confirme que le studio Naughty Dog travaille sur au moins deux nouveaux jeux vidéo de la licence. Mais il reste très avare en détails.

The Last of Us n’a eu droit qu’à deux jeux (et un DLC), dont le dernier volet date de 2020 si on ne compte pas les versions « remastered ». Et pourtant, ils ont marqué de nombreux joueurs. Un engouement qui a d’ailleurs abouti à la création d’une adaptation en série sur HBO Max. Côté jeux vidéo, les rumeurs d’un nouveau titre circulent depuis quelques temps déjà, avec un regain d’intérêt en avril 2026. Elles viennent d’être confirmées, pour le plus grand plaisir des fans.

Dans un billet publié sur le blog de Naughty Dog, développeur des jeux The Last of Us, Neil Druckmann, son co-créateur, répond à une série de questions. La première met les pieds dans le plat : « Y aura-t-il d’autres histoires dans l’univers de The Last of Us ? ». Réponse de l’intéressé, oui. « Nous avons deux nouveaux projets très enthousiasmants qui n’en sont qu’à un stade très préliminaire. Nous ne pouvons donc pas en dire grand-chose pour l’instant ».

Deux projets The Last of Us dans les cartons du studio Naughty Dog

Il reste très prudent en se contentant de dire que « […] ces deux projets viendront enrichir l’univers de The Last of Us au-delà de la partie 1 et la partie 2 ». Il faudra pour le moment se contenter de cette évidence. Aura-t-on droit à The Last of Us Part III ? Un jeu en ligne après l’abandon de The Last of Us Online en 2023 ? Un jeu mobile ? Toutes les hypothèses se valent, sachant que techniquement, Druckmann n’a pas parlé de jeux vidéo. Il s’agit cependant de la piste la plus probable.

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Les efforts de Naughty Dog sont pour le moment concentrés sur leur prochain titre, Intergalactic : The Heretic Prophet, dont on n’a plus rien vu depuis sa présentation en décembre 2024. Il est prévu pour 2027 et on imagine sans peine que les deux projets concernant The Last of Us passeront après lui. La patience est donc de mise.