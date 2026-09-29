Ce navigateur gratuit intègre une eSIM de voyage et propose 3 Go de données gratuites dans plusieurs pays

Opera vient d’ajouter une fonction inédite à son navigateur pour Android. La firme norvégienne y glisse une eSIM de voyage, achetée et gérée sans application tierce. Le numéro de téléphone d’origine reste actif, et la connexion couvre 47 pays.

opera esim

Les navigateurs mobiles ne se contentent plus d’afficher des pages web. VPN intégrés, bloqueurs de publicités, assistants IA, chaque éditeur empile les services pour retenir ses utilisateurs. Mozilla accélère la cadence de mise à jour de Firefox pour rattraper Chrome, et la bataille se joue désormais sur le rythme des nouveautés. Petit à petit, le navigateur devient une plateforme à part entière.

Sur ce terrain, l’éditeur norvégien avance souvent le premier. Depuis le printemps, un agent IA extérieur peut déjà piloter le navigateur Opera Neon, et la marque teste régulièrement des fonctions absentes chez ses rivaux. Sa dernière trouvaille sort très loin des habitudes du secteur. Elle ne concerne ni l’affichage ni la vitesse.

Opera intègre une eSIM de voyage dans son navigateur Android et couvre 47 pays

Selon le communiqué relayé par XDA Developers, la dernière mise à jour Android d’Opera héberge directement une eSIM de voyage. Achat et gestion du forfait se font dans l’application, sans compte ni logiciel tiers à installer. La connexion couvre 47 pays et alimente l’ensemble du téléphone, pas seulement les pages consultées dans le navigateur. D’autres applications en profitent aussi, pas uniquement la navigation. Côté ligne principale, le numéro habituel reste actif, la carte SIM d’origine n’étant jamais désactivée.

Pour convaincre, la firme norvégienne offre 3 Go pendant trois jours, sans inscription ni achat préalable. L’offre vise les résidents de onze pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il faut ouvrir le menu du profil, descendre jusqu’à l’entrée eSIM puis valider la demande. Opera s’appuie sur une étude de GSMA Intelligence selon laquelle la moitié des sondés ignoraient l’existence de cette technologie, et seulement 19 % des personnes averties en avaient déjà utilisé une.

Face aux spécialistes comme Airalo ou Ubigi, l’argument tient surtout à la simplicité du parcours. Aucun tarif n’a toutefois été communiqué pour les forfaits eSIM payants, et la fonction reste limitée à Android. L’éditeur revendique une première mondiale pour un navigateur, sans confirmation du côté de ses rivaux. Les voyageurs jugeront sur pièce.


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