Google lance Disco, un navigateur innovant propulsé par Gemini 3 : voici comment son outil GenTabs va révolutionner la recherche web

Google veut réinventer la recherche sur le web de demain. Pour ce faire, il mise tout sur l’IA pour proposer une expérience toujours plus personnalisée et accessible. C’est sur ce principe que repose son tout nouveau navigateur expérimental, Disco, et son outil révolutionnaire propulsé par Gemini 3 : GenTabs.

Google a un objectif clair : dessiner ce que sera la recherche sur le web de demain, qu’elle veut définitivement révolutionner. Sans surprise, cette volonté s’appuie sur une technologie que l’on ne présente désormais plus : l’intelligence artificielle.

Le géant de la tech a déjà lancé le Mode IA, qu’il a intégré directement dans son moteur de recherche. C’est sur cette évolution majeure que s’appuie par ailleurs un nouveau test mondial destiné à réinventer la recherche sur mobile. Désormais, Google souhaite aller encore plus loin en développant carrément un navigateur expérimental à part entière : Disco.

Le nouveau navigateur de Google transforme vos onglets désordonnés en applications interactives et personnalisées

Là encore, les deux mots d’ordre sont accessibilité et personnalisation. L’élément principal de Disco est GenTabs, un outil alimenté par Gemini 3. Le concept est simple : transformer vos onglets ouverts – et souvent désordonnés – en applications web personnalisées et interactives. Cela, sans qu’aucune compétence en code ne soit requise et directement dans le navigateur.

La vidéo ci-dessous illustre son fonctionnement : formulez votre demande en langage naturel dans la barre de recherche (par exemple une aide pour planifier un voyage), puis Disco vous proposera des liens cliquables que vous pourrez ouvrir un par un ou tous en même temps : les pages web s’afficheront alors sur les deux tiers à droite de l’écran. La barre de recherche vous propose d’approfondir : même processus.

Et c’est là que GenTabs intervient après avoir analysé vos onglets ouverts et l’historique : un pop-up apparaît, vous proposant de créer un outil interactif pour vous aider à comparer les activités. Dans l’exemple donné par Google, une carte s’ouvre avec un calendrier et une légende – et les types d'activités peuvent être filtrés. Des suggestions d’activités à ajouter sont proposées et un champ de saisie permet d’affiner votre demande, comme ajouter des infos sur la météo. Il suffit ensuite de recharger GenTabs. Cliquer sur les repères sur la carte affiche des liens et un bouton permet d’ajouter les activités au planificateur d’itinéraire de l’outil.

GenTabs a été conçu par Google Labs. En tant qu’expérimentation, l’outil est pour le moment réservé à de rares testeurs macOS (qui doivent motiver leurs candidatures), uniquement aux États-Unis et sur liste d’attente. Plus tard, Disco et GenTabs pourraient être intégrés au sein de produits Google – on pense immédiatement à Chrome. À date, la firme de Mountain View n’a communiqué aucun détail sur une extension de l’expérience à Windows ou ChromeOS.