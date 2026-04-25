Google améliore Home et Nest, mais supprime vos données au passage

Google s’apprête à donner un coup de neuf à sa communauté Google Home et Nest. Ces derniers bénéficieront d’une expérience Gemini, l’IA de l’entreprise, sensiblement optimisée. L’écosystème fitness va lui aussi profiter d’importants changements.

Google Home Gemini
Crédits : Adobe Stock

Google n’en finit plus d’optimiser votre maison connectée. Après avoir ajouté de nouveaux habillages pour les thermostats Nest, le géant du numérique a transféré l’ensemble des produits Nest vers Google Home. Toutefois, cela fait un certain temps que ces écosystèmes n’ont pas bénéficié d’une refonte majeure. Bonne nouvelle : Google s’apprête à retravailler Google Home et Nest le mois prochain. Les forums Fitbit seront, en revanche, supprimés.

Mais il ne s’agit pas d’un simple « coup de peinture », comme le précise Google. L’entreprise veut optimiser les discussions Home et Nest afin de faciliter la vie des utilisateurs. Les catégories devraient être réorganisées, avec un design modernisé et des discussions simplifiées. Google promet une expérience « plus fluide, plus rapide et plus intuitive ».

Gemini s’invite dans les communautés Google Home et Nest

Attention toutefois : ces changements s’accompagnent d’un vaste plan de suppression. Google précise que certains historiques de discussion pourraient disparaître : « votre historique de publications ne sera plus disponible dans la nouvelle communauté ».

Par ailleurs, l’ancienne plateforme Fitbit va être purement et simplement supprimée, avec l’ensemble des données utilisateurs associées. Il sera donc nécessaire de créer un nouveau compte pour participer aux discussions fitness. En revanche, les communautés Home et Nest ne semblent pas concernées par cette obligation.

« Nous avons hâte que vous découvriez la communauté mise à jour ! Pour nous rejoindre, vous devrez créer un nouveau compte », explique Google. « Veuillez noter qu’une fois lancée, la plateforme actuelle sera retirée, ainsi que toutes les données de profil existantes, afin de faire place à ce nouveau chapitre ».

Google compte également mettre en avant son IA Gemini, qui s’inspire de vos souvenirs Google Photos pour générer des images plus personnelles. L’entreprise va ajouter un espace de discussion dédié à l’utilisation de son intelligence artificielle dans la maison connectée.

L’ensemble de ces nouveautés Google Home, Nest et Fitbit devrait débarquer le mois prochain.


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