Ce petit accessoire supprime toutes les barrières entre iPhone et Windows, mais il a un gros défaut

Au CES 2026, le fabricant d'accessoires j5create a présenté un dongle capable de supprimer bien des maux de tête. Celui-ci se propose en effet de créer une passerelle entre votre iPhone, votre smartphone Android et votre PC Windows, pour des transférer des fichiers plus facilement ou même tranformer votre appareil en écran secondaire.

Vous n'avez jamais connu la vraie douleur si vous n'avez jamais possédé un iPhone et un PC Windows en même temps. Certes, c'est un poil exagéré, mais il faut bien reconnaître que les deux plateformes n'ont pas toujours été très promptes à communiquer. Encore aujourd'hui, il faut généralement passer par des applications tierces, comme par exemple AirDroid pour les Mac et les smartphones Android, pour transférer des fichiers sans s'embêter avec des câbles beaucoup trop longs.

Mais ces solutions ne concernent généralement qu'un duo d'appareils et il faut alors jongler entre différentes applications ou accessoires pour parvenir à ses fins. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut toujours compter sur le CES pour trouver des solutions à nos problèmes du quotidien. L'édition 2026 de l'événement de Las Vegas a déjà vu passer moult accessoires en tout genre. Mais c'est un petit dongle fabriqué par j5create qui a retenu notre attention aujourd'hui.

Ce petit dongle fluidifie toutes les actions entre iPhone et Windows

Déjà, parce que sa forme de petit astronaute le rend extrêmement mignon. Mais aussi parce que sa promesse est on ne peut plus alléchante. Le dongle se propose en effet de relier iPhone iPad, PC Windows et smartphone Android à l'aide d'une simple application. On le branche en USB au PC de son choix, et son smartphone ou sa tablette est automatiquement connectée grâce à la technologie sans fil intégrée, qui en plus profite du très faible latence d'après le fabricant.

Résultat : transférer des fichiers entre tous ses appareils n'a jamais été aussi simple. Surtout si l'on prend en compte la fonctionnalité permettant de transformer un appareil en écran secondaire, compatible avec sa souris et son clavier sans le moindre effort. Cerise sur le gâteau, le dongle ne devrait pas tarder à être disponible sur Amazon. Alors, où est le piège ? Forcément, l'accessoire n'est pas donné. j5create annonce un prix de départ de 70 dollars. Tout de même.

