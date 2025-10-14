Google : les thermostats Nest se refont une beauté avec ces nouveaux habillages sublimes

Malgré l'abandon des thermostats Nest en Europe, Google continue de mettre à jour ces derniers. Les appareils viennent en effet de recevoir une nouvelle collection d'habillage, basés sur les mois de l'année et réalisés par la talentueuse Mathilde Loubes. Les nostalgiques y trouveront également leur compte.

En avril dernier, Google a stoppé la commercialisation de ses thermostats Nest en Europe. Les utilisateurs ayant déjà acheté le leur craignaient alors que celui-si soit laissé à l'abandon par la firme, le rendant de fait obsolète. Heureusement, il n'en est rien. Les mises à jour continuent à arriver et rendent même les anciens modèles plus pratiques qu'auparavant. Mais il n'y a pas que la praticité dans la vie : il y a aussi le design.

L'un des grands avantages des thermostats connectés en effet, c'est bien sûr la possibilité de changer leur apparence à volonté. Or justement, Google vient de présenter de tous nouveaux habillage pour ses thermostats Nest. Il s'agit d'habillages Farsight, c'est-à-dire ceux s'affichant à l'écran lorsque vous vous trouvez à distance de l'appareil. Les nouveaux design s'inspirent ainsi des saisons, pour un total de 12 nouvelles illustrations – une pour chaque mois de l'année.

Sur le même sujet – Google Home : des Nest Cam avec Gemini repérées en magasin avant leur présentation officielle

Relookez votre intérieur avec ces nouveaux habillages pour thermostats Nest

Vous l'aurez compris, les illustrations s'adaptent donc à la saison. Le thème étant vraisemblablement les fleurs et la nature, on trouvera donc de jolis bouquets fleuris au printemps, tandis que la neige viendra recouvrir les arbres lors de l'hiver. Tous ces habillages ont été imaginés par Mathilde Loubes, illustratrice et réalisatrice de talent, qui est notamment à l'origine du magnifique court-métrage Fleur Bleue pour l'Opéra de Paris.

En plus de ces habillages saisonniers, Google réintroduit les tout premiers écrans Farsight à être affichés sur les thermostats Nest. Réunis dans la collection “Classic”, ils laissent la possibilité aux utilisateurs nostalgiques de revenir en arrière et retrouver les habillages d'origine des appareils. Enfin, une collection “Minimaliste” se contente d'afficher les informations essentielles, accessibles d'un simple coup d'oeil de l'autre bout de la pièce.