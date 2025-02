Vous pouvez jouer à GTA et God of War sur une montre Galaxy Watch, la preuve en images

L’imagination des passionnés de technologie n’a décidément pas de limites. Un développeur, sous le pseudonyme ZenonDesingk, a réussi un pari audacieux : faire fonctionner des jeux comme God of War ou GTA: Vice City sur une Galaxy Watch 5.

Tout commence lorsque Zenon, étudiant intrigué par la Galaxy Watch 5 d’un ami, acquiert le modèle pour explorer ses capacités. Rapidement déçu par les jeux disponibles sur le Google Play de la montre, il décide de contourner ces limitations. Son objectif ? Exploiter le système Android intégré pour transformer la montre en console portable.

Après des tentatives infructueuses pour transférer des APKs via Bluetooth ou le navigateur, il se tourne vers Android Debug Bridge (ADB) et l’application Bugjaeger. En connectant la montre à son smartphone via Wi-Fi, il contourne les restrictions et installe des émulateurs PSP. Des ajustements des paramètres DPI permettent ensuite d’adapter l’affichage des jeux à l’écran de 1,5 pouce.

La montre se transforme en véritable console de jeu

Les résultats sont surprenants : GTA: Vice City et Need for Speed: Most Wanted tournent à 60 fps, tandis que God of War: Chains of Olympus peine parfois à maintenir 30 fps. Pour rendre l’expérience jouable, Zenon ajoute une manette Bluetooth, achetée sur AliExpress. Malgré ces prouesses, l’aventure reste éphémère : après quelques semaines, la montre a été réinitialisée, retrouvant son rôle de simple accessoire connecté.

Cette expérience s’inscrit dans une tradition bien ancrée chez les bidouilleurs : détourner des appareils pour des usages inattendus. Ces dernières années, des projets similaires ont défrayé la chronique, comme l’installation de Windows 11 sur un smartphone, ou l’adaptation de DOOM sur un test de grossesse. Ici, Zenon pousse le concept plus loin en combinant émulation et streaming. Grâce à Steam Link, il parvient même à afficher Forza Horizon 4 sur la montre, en streamant le jeu depuis un PC.

Les captures d’écran partagées sur Reddit montrent des instantanés de Clash Royale, Mortal Kombat ou encore Town Hall 8. Si l’absence de vidéo laisse planer un doute sur la fluidité réelle, la méthode employée est claire : utilisation d’un émulateur PSP (PPSSPP) pour les jeux portables, et recours au streaming pour les titres plus lourds.

Cependant, ce projet soulève des questions légales. L’utilisation d’émulateurs et de fichiers ROMs non officiels reste un terrain juridique flou, voire illégal selon les pays. Par ailleurs, on vous rappelle que manipuler le système d’une montre connectée peut compromettre sa garantie ou ses fonctionnalités.