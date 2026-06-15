Le Royaume-Uni interdit à son tour les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Après l'Australie, c'est donc au Royaume-Uni de bloquer l'accès aux réseaux sociaux des moins de 16 ans. Lors de son allocution officielle, le Premier ministre britannique a souligné que les plateformes américaines ont gâché leur chance de devenir plus sûres pour leurs plus jeunes utilisateurs.

Réseaux sociaux
Crédit : 123RF

« Les géants de la tech ont eu leur chance et ont échoué, mais nous prenons le relais pour protéger les enfants, soutenir les parents et établir une nouvelle norme pour les générations futures. » Keir Starmer, Premier ministre britannique, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère lors de son allocution officielle aujourd'hui, devant sa résidence de Downing Street. Aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction officielle des réseaux aux moins de 16 ans dans l'ensemble du Royaume-Uni.

La loi devrait être votée par le parlement d'ici la fin de l'année. L'exécutif espère la mettre en vigueur avant le printemps 2027. Le pays fait suite à l'Australie qui, en début d'année, a été le premier à mettre en place cette loi. Mais la version britannique se veut plus sévère : en plus des réseaux sociaux, les adolescents n'auront également plus accès aux jeux mobiles en ligne. Seules les applications de messagerie, telles que WhatsApp et Telegram, passent entre les mailles du filet et pourront continuer à être utilisées.

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Le Royaume-Uni suit les traces de l'Australie sur la question des réseaux sociaux

La question de l'efficacité d'une telle mesure revient nécessairement sur la table. Une étude a en effet récemment prouvé que cela ne servait à rien d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents, ceux-ci trouvant toujours des méthodes pour contourner la loi. Ça tombe bien, Keir Starmer a une réponse toute trouvée : « On ne dit pas : “Oh, regardez, un adolescent a réussi à se procurer de l’alcool d’une manière ou d’une autre, alors ne nous donnons pas la peine d’interdire la vente d’alcool aux mineurs” ». Implacable.

« Nos lois sont des règles, mais elles sont aussi l'expression de nos valeurs », poursuit-il. Une rhétorique qui ne manquera certainement pas de convaincre d'autres pays, à commencer par la France qui, pour rappel, a elle aussi entamé les procédures pour appliquer une telle restriction. A priori, celle-ci devrait également entrer en vigueur d'ici l'année prochaine.


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